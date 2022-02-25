中共中央政治局今日召開的會議，除了討論國務院擬提請第12屆全國人民代表大會第五次會議審議的《政府工作報告》稿，同時有指出，十九屆中央第八輪巡視成效明顯，發揮了政治監督作用。黨的十九大以來，以習近平為核心的黨中央堅持和加強對金融工作的集中統一領導，對深化金融改革作出全面部署，堅持金融為實體經濟服務，嚴厲懲治金融領域腐敗，有效化解重大金融風險，我國金融業發展取得新的成效。
同時，巡視也發現，金融單位在落實黨的全面領導、加強黨的建設、全面從嚴治黨等方面仍然存在不少突出問題，有的問題帶有共性，必須認真解決。要壓實整改主體責任，加強整改日常監督，推動一個問題一個問題解決。
會議強調，要強化黨中央對金融工作的集中統一領導，要強化金融風險防控，堅決維護金融穩定大局。要強化全面從嚴治黨嚴的氛圍，落實「兩個責任」，加強對「一把手」和領導班子的監督，對違反中央八項規定精神、政商「旋轉門」等典型共性問題開展專項整治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。
要創新完善權力監督制度和執紀執法體系，做到懲治金融領域腐敗和處置金融風險同步推進、嚴肅追責和追贓挽損同步推進、建立制度和強化制度執行同步推進。要深入貫徹新時代黨的組織路線，強化領導班子隊伍建設。要深入推進金融領域改革，不斷提高金融治理體系和治理能力現代化水平。
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