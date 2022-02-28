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景順：制裁俄羅斯 或加強人民幣國際化 削弱美元信心

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，認為將繼續有俄羅斯銀行仍然可以進入全球銀行體系；擔心潛在的能源供應衝擊可能導致發達市場出現滯脹風險；另外，俄羅斯受外匯制裁，長遠可能削弱市場對美元作為全球支付和穩定財富儲備貨幣的信心，並可能加強人民幣的國際化。

趙耀庭表示，過去周末的事態發展表明這場衝突持續的時間比許多人預期的要長，但仍沒有明確信號顯示俄羅斯有沒有計劃削減對歐盟的能源出口。

西方實施了更為嚴厲的經濟制裁，將幾家俄羅斯銀行從環球銀行金融電訊協會（SWIFT）的支付系統中剔除，並阻止俄羅斯中央銀行兌換外匯。現在這升級的制裁方案有一些作用，可能導致俄羅斯的貨幣條件進一步收緊。由於歐洲仍然非常依賴俄羅斯的能源供應，西方的盟國一直謹慎地不禁止所有俄羅斯金融實體進入 SWIFT系統。

由於俄羅斯中央銀行受到外匯的制裁，俄羅斯盧布繼續面臨下行壓力，這可能導致國內消費者信心和對俄羅斯資產的投資情緒進一步下降。除非俄羅斯當局完全切斷對歐洲的能源供應，否則，認為將繼續有俄羅斯銀行仍然可以進入全球銀行體系。俄羅斯是中國第二大能源供應國，而且將可能變得越來越重要。隨著時間的推移，這也可能削弱市場對美元作為全球支付和穩定財富儲備貨幣的信心，並可能加強人民幣的國際化。

從亞太區的角度來看，高油價對經濟的影響，以及主要經濟體的滯脹風險，可能導致全球對亞洲出口的需求下降，而且該區許多國家都是石油的淨進口國。儘管如此，還是對大多數亞洲國家能夠承受這些衝擊感到非常樂觀。雖然在中國等市場，生產者價格通脹受到一定程度的關注，但區內的消費者通脹仍處於正常範圍內。從歷史數據來看，原油價格對該區的經濟增長、當地貨幣和風險資產的影響微乎其微。更擔心潛在的能源供應衝擊可能導致發達市場出現滯脹風險，從而削弱消費者對亞洲商品的信心。

短期內，市場將繼續震盪，認為避險情緒可能會持續，因為投資者將轉向美元、日元、大盤股、黃金等避險資產，以及其他如能源和房地產等另類資產。

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