路透社報道，MSCI指數研究主管和指數政策委員會主席Dimitris Melas稱，在西方對俄羅斯實施嚴格製裁及俄國央行限制交易之後，俄羅斯股市已變成「無法投資」，將俄羅斯個股從MSCI指數剔除將是「自然的下一步」。 「如果我們的客戶和投資者不能在該市場進行交易，那麼我們繼續納入俄羅斯證券就沒有什麼意義了」。
Melas表示，MSCI可能會立即與投資者進行協商，可能幾天內宣布協商結果及將採取的行動。
Melas指出，MSCI尚未做出任何決定，但自然的下一步可能是實際考慮取消MSCI俄羅斯指數或將俄羅斯證券從MSCI的指數中刪除。
較早前，MSCI公布，正密切關注俄羅斯股票的可獲得性和可投資性，並就對待該市場的適宜方式尋求市場參與者的反饋。MSCI稱，可能包括將MSCI俄羅斯指數從新興市場狀態重新劃分為獨立市場狀態。
MSCI表示，將在評估市場參與者的反饋意見後，於本周結束之前發布進一步的溝通。
事實上，俄羅斯受到制裁後，俄股、債券被踢出全球主要基準指數的風險增加，實際上也就切斷了它們與投資基金行業一個主要領域的聯繫。這會阻止追蹤指數的基金買入俄羅斯資產，從而加劇其陡峭的跌勢。
其他報道
烏克蘭副總理：首批Starlink衛星天線已送抵烏克蘭 感謝馬斯克
《明報》財富投資管理問卷2022
即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。