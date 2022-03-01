Melas表示，MSCI可能會立即與投資者進行協商，可能幾天內宣布協商結果及將採取的行動。

Melas指出，MSCI尚未做出任何決定，但自然的下一步可能是實際考慮取消MSCI俄羅斯指數或將俄羅斯證券從MSCI的指數中刪除。

較早前，MSCI公布，正密切關注俄羅斯股票的可獲得性和可投資性，並就對待該市場的適宜方式尋求市場參與者的反饋。MSCI稱，可能包括將MSCI俄羅斯指數從新興市場狀態重新劃分為獨立市場狀態。

MSCI表示，將在評估市場參與者的反饋意見後，於本周結束之前發布進一步的溝通。

事實上，俄羅斯受到制裁後，俄股、債券被踢出全球主要基準指數的風險增加，實際上也就切斷了它們與投資基金行業一個主要領域的聯繫。這會阻止追蹤指數的基金買入俄羅斯資產，從而加劇其陡峭的跌勢。

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