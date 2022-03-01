恒指半日跌18點或0.08%，報22694點，成交金額599億元；國指跌0點或0.01%，報8023點。恒生科技指數收報5128點，升0.2%。

藍籌22隻升，40隻下跌，2隻無升跌。藥明生物（2269）升3.97%，收報66.8元，是升幅最大的藍籌，中電（0002）跌3.21%，收報77元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，14隻下跌。升幅最大的是汽車之家（2518）收報58.8元，升5%；跌幅最大的是攜程（9961）收報200.4元，跌4.11%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(23626.63點)，科指續低於主要平均線，最近為10天線(5304.06點)。

北水南下合計淨流入9.59億元，較上日增加8.52%，連續第5日流入，累計流入74.55億元，對上一次連續5日淨流入是2022年1月11日。南水北上合計淨流入21.69億元人民幣，較上日增加5.96%，連續第3日流入，累計流入106.01億元。

禁足概念籠罩 HKTVmall母企香港科技探索（1137）曾漲逾7%。收報8.87元，升6.87%。

世茂（0813）10億票據提出展期一年。收報4.76元，升1.93%。

據報香港考慮在封鎖期間暫停公共交通。港鐵（0066）見52周低40.1元，收報40.4元，跌0.12%。進智公交（0077）收報0.68元，無升跌。

多間公司公布業績，績前表現如下，百度（9888）收報147.3元，跌0.07%。置富（0778）收報7.46元，升1.63%。

俄鋁（0486）：關閉烏克蘭Nikolaev氧化鋁精煉廠。收報4.69元，跌14.26%。

澳門勵駿（1680）：委任陳美儀為行政總裁，李柱坤為主席。收報0.52元，跌1.89%。

國際娛樂（1009）半年虧損擴大至近1.4億元。收報0.29元，跌3.33%。

聯交所制裁花樣年（1777）、彩生活（1778）及兩名董事，包括主席潘軍。花樣年收報0.29元，升1.75%。彩生活（1778）平上市低位0.78元，收報0.79元，升1.28%。

稻香（1978）全線分店明日起暫時停業。收報0.85元，跌1.16%。

澳博（0880）去年虧損擴大至41.4億，經調整EBITDA虧損收窄，不派息。見52周低4.14元，收報4.21元，跌4.32%。

深圳控股（0604）1月銷售額錄9.7億人幣，按月跌逾7成。收報1.74元，跌1.14%。

融創（1918）據報向信達洽售上海北京兩項目。收報6.64元，升3.75%。

信義能源（3868）去年多賺33.7%，息10仙。收報4.09元，升2.25%。

江南布衣（3306）半年少賺4.3%，息39仙。收報10.82元，升2.27%。

信義光能（0968）全年純利升8%，遜預期，末期息減派至10仙。收報13.86元，跌1.84%。

龍湖（0960）委任邵明曉為副主席，陳序平為首席執行官。收報40.95元，跌2.03%。

破頂股表現

破頂股包括，泉峰（2285）創上市新高，見71元，收報70.5元，升4.75%；東方海外（0316）創上市新高，見223.2元，收報219.8元，跌0.09%；蒙牛（2319）創52周高，見51.3元，收報51.05元，升0.59%；創52周高，見51.3元，收報51.05元，升0.59%；兗煤澳洲（3668）創52周高，見24元，收報22元，升11.79%；中國建築（3311）創52周高，見11.14元，收報10.72元，跌2.37%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.2元，收報2.18元，升3.32%。

破底股方面

破底股包括，家鄉互動（3798）創上市新低，見1.3元，收報1.3元，跌2.26%；微泰醫療（2235）創上市新低，見13.8元，收報13.82元，跌1.99%；微博（9898）創上市新低，見211.6元，收報218元，跌5.22%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.075元，收報0.077元，跌2.53%；太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.055元，收報0.055元，跌20.29%；松齡（1989）創上市新低，見0.43元，收報0.46元，跌32.35%；時計寶（2033）創上市新低，見0.55元，收報0.56元，跌5.08%；奧園（3883）見52周低1.29元，收報1.3元，無升跌；朗詩（0106）見52周低0.211元，收報0.219元，跌0.9%；通達（0698）見52周低0.15元，收報0.152元，無升跌；新濠國際發展（0200）見52周低7.59元，收報7.88元，升1.68%；澳博（0880）見52周低4.14元，收報4.21元，跌4.32%；莎莎國際（0178）見52周低1.32元，收報1.34元，跌3.6%；華潤燃氣（1193）見52周低33.9元，收報33.95元，跌5.3%；天倫燃氣（1600）見52周低6.28元，收報6.33元，跌1.71%；中生製藥（1177）見52周低4.9元，收報4.95元，跌0.6%；李氏大藥廠（0950）見52周低2.79元，收報2.85元，無升跌；星島（1105）見52周低0.485元，收報0.49元，跌1.01%；新鴻基地產（0016）見52周低89.8元，收報90.35元，跌0.61%；嘉華國際（0173）見52周低2.95元，收報2.95元，跌0.34%；大快活（0052）見52周低14.82元，收報14.88元，跌0.8%；大家樂（0341）見52周低11.86元，收報11.96元，跌0.17%；稻香（0573）見52周低0.83元，收報0.84元，無升跌；太興（6811）見52周低1.2元，收報1.2元，跌0.83%；易鑫集團（2858）見52周低1.17元，收報1.19元，升1.71%；京信通信（2342）見52周低1.58元，收報1.6元，跌15.79%；新地（0016）見52周低89.8元，收報90.35元，跌0.61%；港交所（0388）見52周低371元，收報373.2元，跌1.17%；港鐵（0066）見52周低40.1元，收報40.4元，跌0.12%；申洲國際（2313）見52周低127元，收報128.3元，跌2.28%；鱷魚恤（0122）見52周低0.34元，收報0.345元，跌1.43%。

異動股

上升異動股，包括，理想汽車（2015）收報124.6元，升13.17%；協鑫新能源（0451）收報0.193元，升12.21%；兗煤澳洲（3668）創52周高，見24元，收報22元，升11.79%；強泰環保（1395）收報0.161元，升11.03%；聯易融（9959）收報8.41元，升9.36%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.137元，升8.73%；先施公司（0244）收報0.385元，升8.45%；建業地產（0832）收報0.69元，升7.81%；科濟藥業（2171）收報20.5元，升7.56%；新東方（9901）收報11.38元，升7.36%。

下跌異動股，包括，松齡（1989）創上市新低，見0.43元，收報0.46元，跌32.35%；太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.055元，收報0.055元，跌20.29%；京信通信（2342）見52周低1.58元，收報1.6元，跌15.79%；俄鋁（0486）收報4.69元，跌14.26%；東銀國際（0668）見52周低0.19元，收報0.19元，跌13.64%；凱升控股（0102）見52周低0.085元，收報0.089元，跌11%；名仕快相（8483）收報0.099元，跌10.81%；遠見控股（0862）收報0.184元，跌8.91%；國藝（8228）收報0.082元，跌8.89%；凱知樂（2122）收報0.243元，跌8.3%；米蘭站（1150）收報0.22元，跌7.95%。

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