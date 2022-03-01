該公司稱，利用區塊鏈技術把行駛數據加密，確保私隱。系統亦會對這些數據進行機器學習 ，對司機評分，公司以科技連接保險及的士業界， 使保險公司可獲得更精準的的士出行數據，有助調整更公平的保費。

《明報》財富投資管理問卷2022

即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。

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