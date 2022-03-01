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YAS微保險擬推的士保險計費系統

保險科技公司「YAS 微保險」宣布，擬推的士保險計費系統解決的士保險，該系統是一種按駕駛行為計費的保險 （Usage Based Insurance），的士車主只需要在車上放置裝有YAS車險系統的手機，司機出行時把自己手機與車上的手機系統連接在一起，就能精準收集車輛行駛數據，包括煞車頻率、速度、不同路面的駕駛狀况，甚至有否經常出沒交通黑點等。車主及保險公司便可參考這些數據，以調整車租及保費。