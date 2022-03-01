香港近期受到最新一波疫情影響，形勢非常嚴峻。政府再度延長限制營業措施兩個月，令各行業措手不及，飲食業更首當其衝，生意一落千丈，不少食肆更先後宣布暫停營業甚至結業。煤氣公司（0003）表示，一直緊密關注事態發展，積極與業界接觸，了解及致力紓緩經營者面對的困難。
煤氣公司指，一直與飲食業合作無間，是緊密的合作夥伴。面對現時情況，他們必定與業界同舟共濟，共度逆境。為表示對飲食業界的支持，紓緩燃眉之急，使其現金周轉更加靈活，該集團決定繼2019年後，再度推出「飲食業延緩繳交煤氣費計劃」。由3月1日起，全港各餐飲業經營者均可參加延緩繳交煤氣費計劃，為期三個月。獲成功審批的商戶可將3、4及5月的煤氣費順延至5、6及7月才繳交，預料將有約1萬個商戶受惠。煤氣公司現正發信給商戶，預計將於3月中旬前陸續收到。
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