報道指，儘管如此，有份參與金管局會議的銀行人士，對金管局的建議能否影響政府抱懷疑態度，知情人士又指，金管局還試圖向銀行高層保證，有關方面不會將銀行員工安置於新隔離設施，前提是他們有足夠的住屋做自我隔離。知情人士說，監管機構表示正全力解決金融界的擔憂，而且知道銀行業人士正在離開香港。

金管局發言人回覆本報查詢時指，​​自疫情發生後，金管局一直與銀行業保持聯繫，不時提醒銀行因應疫情發展檢視其持續業務運作計劃，過程中若收到他們對控制疫情措施的看法和建議，金管局會向相關當局反映，惟不評論具體內容。

另外，金管局發言人又指，政府已公布初步計劃於3月內進行全民檢測，金管局會繼續與銀行業保持溝通，並適時向業界提供指引。

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