moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

金管局據報將游說政府縮短酒店隔離期至7天

本港嚴厲的防疫隔離措施已引起國際金融機構關注，且有銀行傳出將高層調遷往新加坡。彭博引述知情人士報道，金管局對一些銀行表示，該局將開始游說政府，將酒店隔離時間從14天減少到7天，然後再居家隔離一周，該局敦促銀行致力於香港的經營。

報道指，儘管如此，有份參與金管局會議的銀行人士，對金管局的建議能否影響政府抱懷疑態度，知情人士又指，金管局還試圖向銀行高層保證，有關方面不會將銀行員工安置於新隔離設施，前提是他們有足夠的住屋做自我隔離。知情人士說，監管機構表示正全力解決金融界的擔憂，而且知道銀行業人士正在離開香港。

金管局發言人回覆本報查詢時指，​​自疫情發生後，金管局一直與銀行業保持聯繫，不時提醒銀行因應疫情發展檢視其持續業務運作計劃，過程中若收到他們對控制疫情措施的看法和建議，金管局會向相關當局反映，惟不評論具體內容。

另外，金管局發言人又指，政府已公布初步計劃於3月內進行全民檢測，金管局會繼續與銀行業保持溝通，並適時向業界提供指引。

《明報》財富投資管理問卷2022

即按連結填妥完整問卷有機會獲得超市$50現金券乙張（名額100個）。

立即填寫：https://link.mingpao.com/72633.htm

其他報道

美團推佣金減半、每單1元封頂助困難商戶

Zoom上季收入增逾兩成至83億

輝立：證監曾查詢券商具體人手安排

大行料3月賭收最多只有70億

foodpanda月費計劃加價最多55% 最低平均月費升至65元

俄羅斯稱將繼續烏克蘭「行動」直至目標實現 美期跌逾0.3%

新地公布中期業績後 郭家逾5600萬第二度增持

百度上季經調整EBITDA按年跌33% 勝市場預期

Netflix拒播任何俄羅斯頻道 或違俄方廣播法

小鵬汽車：2月智能電動車交付量增1.8倍

藍鼎國際發盈警 預告2021年度虧損減少四至六成

證監會終身禁止梁肇倫重投業界

中國研究機構料美國與盟國制裁俄羅斯將有反作用

稻香：暫停香港所有食肆營運 對財務、經營沒有重大影響

 