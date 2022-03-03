集團去年收入達164.3億元，同比微升3%。不過，年內營業盈利按年減少9%至90.64億元；另基礎淨盈利為65.18億元，較2020年74.77億元減少13%。

至於集團旗下尖沙嘴海港城，全年整體收入下跌8%，錄79.93億元；營業盈利為59.46億元，按年減少12%。其中零售銷售額因而錄得持續增長，主要由於頂級租戶較強勁的復蘇所帶動，但租金表現落後，拖累年內商場收入下跌7%；出租率則升至93%。年內寫字樓出租率增至85%；惟同樣在租金調整下，相關收入同比跌11%。

銅鑼灣時代廣場去年整體收入下跌9%，當中商場收入按年減少11%，相關出租率達95%；而寫字樓收入則同比減少5%，出租率微增至89%。

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