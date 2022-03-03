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澳門研賭牌續期至年底 需博企主動申請

澳門電台報道，澳門經濟財政司司長李偉農表示，正研究現有賭牌續期至今年12月31日，強調賭牌重新競投會配合立法會對修改博彩法法案的立法工作和立法程序，按時間表，相信仍有足夠時間，亦會爭取儘快完成賭牌投標工作。

6間博企的博彩經營批給期將於今年6月26日屆滿。

李偉農稱，賭牌延期有法律依據，賭牌延期的主動權屬於博企，已通知6間博企，請他們提出賭牌延期的申請，亦說明了有關的提交申請的時間，暫未收到相關的申請文件，相信可在 6月26日前完成有關延期的手續。

濠賭股半日向上，新濠國際發展（0200）收報7.96元，升4.19%；美高梅中國（2282）收報4.96元，升2.27%；澳博（0880）收報4.17元，升1.71%；永利澳門（1128）收報6.6元，升2.17%；銀河娛樂（0027）收報44.75元，升1.59%；金沙中國（1928）收報21.1元，升3.18%。

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