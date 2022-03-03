6間博企的博彩經營批給期將於今年6月26日屆滿。

李偉農稱，賭牌延期有法律依據，賭牌延期的主動權屬於博企，已通知6間博企，請他們提出賭牌延期的申請，亦說明了有關的提交申請的時間，暫未收到相關的申請文件，相信可在 6月26日前完成有關延期的手續。

濠賭股半日向上，新濠國際發展（0200）收報7.96元，升4.19%；美高梅中國（2282）收報4.96元，升2.27%；澳博（0880）收報4.17元，升1.71%；永利澳門（1128）收報6.6元，升2.17%；銀河娛樂（0027）收報44.75元，升1.59%；金沙中國（1928）收報21.1元，升3.18%。

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