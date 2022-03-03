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2月份強積金再度重創人均虧損5700元 首兩月平均已輸13500元

據積金評級有限公司計算，2月份強積金投資虧損估算約為26億元，以450萬名強積金成員計算，平均每人虧損約5700元。今年以來投資總虧損估算約達到612億元，平均每名打工仔虧損約13500元。計入投資虧損及強積金供款後，截至2月底，預計強積金總資產約為 1.129萬億元（相等於每名強積金成員的平均賬戶結餘為 24.8萬元) ，較上月份下跌 1.92%，同時較2021年6月底的高位下跌 7.6%。

量度強積金成分基金平均投資回報的 「積金評級所有基金表現指數」2月下跌了2.02%，今年累計則下滑了4.7% ，是自2016年以來最差的開局。

2月份全方位見紅，中港股票基金已連續四個月損手，去年表現最佳的美股、歐洲股票以至環球股票基金表現都不濟。

在持續的通脹及息口壓力，加上香港不斷惡化的疫情以及歐洲敵對狀態之下， 強積金專家預料投資市場將繼續大上大落。

積金評級主席叢川普呼籲成員別慌張，但繼續提醒投資市場在短期内將會極之波動。

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