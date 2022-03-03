量度強積金成分基金平均投資回報的 「積金評級所有基金表現指數」2月下跌了2.02%，今年累計則下滑了4.7% ，是自2016年以來最差的開局。

2月份全方位見紅，中港股票基金已連續四個月損手，去年表現最佳的美股、歐洲股票以至環球股票基金表現都不濟。

在持續的通脹及息口壓力，加上香港不斷惡化的疫情以及歐洲敵對狀態之下， 強積金專家預料投資市場將繼續大上大落。

積金評級主席叢川普呼籲成員別慌張，但繼續提醒投資市場在短期内將會極之波動。

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