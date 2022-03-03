本地電商龍頭HKTVmall今日宣布因人手短缺等壓力，需要取消部份已付款訂單。由香港寬頻（1310）、大昌行和嘉里物流（0636）聯營的一站式網購平台HOMEPLUS（「HOME+」）發言人回覆本報查詢時指，平台近日訂單量以倍數上升，而部份訂單之派送日期稍為延遲，平台已積極與物流夥伴及各商戶溝通，盡力調配資源，務求以最高效率配送訂單予所有客戶，但暫時則未有計劃取消訂單。
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至於平台下單後最早的送貨日期，將因應客戶所選購的貨品種類而有所不同；當中部份商品可享有「100分鐘即刻送」或商家直送服務，顧客則可較快提取貨品。平台團隊已全力處理訂單，協助市民居家抗疫，共渡時艱。
此外，擁有網上超市pandamart的Foodpanda發言人指，受疫情影響，能夠持續派送的送遞員數目正在減少，而需求卻急促上升，穩定目前送遞水平已不簡單。公司正密切評估最新情況，考慮推出各種的措施，並於適當時候透過App上通知顧客；其中早前已新增提示功能，提醒顧客因近日需求大增，訂單或會出現貨品未能全數提供的情況。
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