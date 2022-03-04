集團又指，肺炎疫情下，長者及患有長期病患的人士深受影響；集團正採取嚴謹且有效可行的措施，包括在安老院舍及設施實行嚴格感染控制、衛生及消毒程序，致力為長者院友及員工們提供最妥善的保護、防護裝備，以及防疫工具。

此外，集團主席兼控股股東、波叔五子鄧耀昇旗下陞域集團，將為需要臨時住宿或隔離的松齡前線員工們和及醫護人員，提供所需的酒店房間，以免疫情擴散至社區。

松齡護老集團中午收報0.32元，升8.47%。

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