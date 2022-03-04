怡和集團旗下牛奶公司公布，截至去年12月底止，集團全年純利錄1.05億美元（約8.09億港元），較2020年2.76億美元下跌62%。每股盈利為7.73美分；派第二次中期股息每股6.5美分，全年合共派付9.5美分。
集團去年銷售額為90.15億美元（約701.37億港元），按年減少12%；計及聯營和合資公司，整體銷售額達277億美元，按年微跌2%。集團指，與創辦人伍氏家族各佔五成股權的美心集團業務期內盈利貢獻增至5200萬美元（約4.05億港元）；加上永輝超市等銷售增長，已抵消大部份跌幅。
按業務劃分，年內雜貨零售業務銷售額錄42億美元，按年下跌22%；主要由於出售台灣惠康業務，以及期內未有再因肺炎疫情出現恐慌性掃貨等因素所致。受強勁新店數目增長，加上店舖人流恢復推動下，集團去年便利店業務收入達22億美元，按年增長7%。健康及美容業務全年銷售額錄18億美元；撇除已出售菲律賓藥品零售企業Rose Pharmacy業務影響，收入按年僅下跌2%。
至於家居用品業務方面，全年銷售額為8.16億美元，按年只錄得輕微跌幅。主要由於持續擴充門市網絡，以及加上網上銷售增長，已大大抵消缺少政府補貼所帶來的影響。
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