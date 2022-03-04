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恒指收市跌562點 3大指數連跌3周 成交、北水大增

烏克蘭核電廠被俄軍攻擊，打擊大市氣氛，恒指今早低開588點，高位跌449點，低位跌628點，午後變動未見突破，維持全日高低波幅179點。恒指見2年低、科指創有記錄以來新低、國指見6年低。三大指數連跌3周，見逾3個月最長跌浪。北水單日流入大增1141%，連續第8日流入。

恒指收市跌562點或2.5%，報21905點，成交金額1647億元，較上日增加42.52%，是2月24日1769.57億元成交後最多；國指跌213點或2.7%，報7686點。恒生科技指數收報4737點，跌4.43%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。中行（3988）、長和（0001）、潤地（1109）貢獻恒指較多。

藍籌10隻升，51隻下跌，3隻無升跌。碧桂園（2007）升6.12%，收報6.07元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌6.8%，收報17.26元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）見52周低23.55元，收報25.15元，升2.24%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見207元，收報207.4元，跌12.86%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(22921.04點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(5102.08點)。

北水南下合計淨流入43.03億元，較上日增加1141.11%，淨流入金額是1月26日46.45億元後最多；北水連續第8日流入，累計流入153.6億元，對上一次連續8日淨流入是1月14日。南水北上合計淨流入4.57億元人民幣，終止連續2日流出。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多2.8%，是2月24日後最大跌幅。今曾低見21838.99點，是2020年3月23日21659.55點後最低。今日收市報21905.29點，是2020年3月23日後收市新低，當日報21696.13點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月17日。

科指曾跌最多4.82%，是2月24日後最大跌幅，當日跌幅為5.35%。今低見4718.51點，創有記錄以來新低。今日收市報4737.93點，是2020年4月9日後收市新低，當日報4697.75點。連跌3日，累計跌417.76點，對上一次連跌3日是2月22日；及連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2月28日。

國指曾跌最多2.9%，低見7670.67點，是2016年2月15日7667.35點後最低。今日收市報7686.87點，是2016年2月12日後收市新低，當日報7505.37點。連跌3日，累計跌366.17點，對上一次連跌3日是2月22日。同時亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月28日。

一周表現

恒指本周累跌3.79%或861點，跌幅是2月25日後最大，當時收市跌幅為6.41%；恒指連跌3周，對上一次連跌3周，是2021年6月18日；本周表現最佳的是中海油（0883），累升6.33%，其次為中石油（0857）及潤地（1109），分別升4.39%及3.94%。而表現最差的是申洲國際（2313），累跌16.2%，其次為舜宇（2382）及吉利（0175），分別跌15.65%及13.46%。

國指本周累跌3.81%或304點，跌幅是2月25日後最大，當時收市跌幅為6.4%；國指連跌3周，對上一次連跌3周，是2021年12月3日；本周表現最佳的是中海油（0883），累升6.33%，其次為華潤置地（1109）及郵儲銀行（1658），分別升3.94%及3.17%。而表現最差的是融創中國（1918），累跌16.86%，其次為申洲國際（2313）及舜宇（2382），分別跌16.2%及15.65%。

科指本周累跌7.33%或374點，跌幅是1月28日後最大，當時收市跌幅為9.86%；科指連跌3周，對上一次連跌3周，是2021年12月3日；本周表現最佳的是汽車之家（2518），累升4.94%，其次為百度（9888）及同程藝龍（0780），分別升2.9%及1.61%。而表現最差的是明源雲（0909），累跌18.22%，其次為金山軟件（3888）及舜宇（2382），分別跌18.21%及15.65%。

午後消息股表現

碧桂園（2007）獲招行授予150億元併購融資額度。收報6.07元，升6.12%。

香港科技探索（1137）公布，HKTVmall 2月銷售創新高，訂單取消率2.5%料再升，推遲派送承諾計劃。收報7.85元，跌2.85%。

譚仔國際（2217）旗下「譚仔三哥米線」36間分店停業，部份門市只供第三方外賣或自取服務。創上市新低，見2.36元，收報2.48元，無升跌。

利福國際（1212）全年盈轉虧，蝕13.05億元，不派息。收報4.36元，跌2.24%。

今早及隔晚消息股表現

永利（1128）、美高梅中國（2282）歡迎賭牌續期。永利收報6.46元，跌3.58%。

美高梅中國（2282）收報4.83元，跌3.4%。

長和（0001）出售英國電訊發射塔獲批，作價324億元。收報52.9元，升0.76%。

金界（3918）叫停俄海參崴渡假村建設，引不可抗力條款。收報6.23元，跌8.11%。

由香港寬頻（1310）、大昌行和嘉里物流（0636）聯營的一站式網購平台HOMEPLUS（「HOME+」）稱，HOME+未有計劃取消訂單，pandamart稱正密切評估情況。香港寬頻收報9.52元，跌1.96%。

嘉里物流（0636）收報19.1元，跌0.73%。

和黃醫藥（0013）去年虧損1.95億增逾五成，腫瘤業務收入增近3倍。創上市新低，見34元，收報35.1元，跌16.13%。

香港科技探索（1137）旗下網購平台HKTVmall稱，逾20%前線人手因防疫所限未能執勤，取消訂單數目仍持續更新。收報7.85元，跌2.85%。

國藝娛樂（8228）組合營公司開發元宇宙虛擬影視城。收報0.079元，跌4.82%。

嗶哩嗶哩（9626）上季淨虧損錄20.96億人幣，廣告收入倍增。創上市新低，見207元，收報207.4元，跌12.86%。

九倉置業（1997）：商舖續租單位數明顯減少，寫字樓租金持續受壓。見52周低33.55元，收報34.05元，跌2.85%。

摩通料澳門在第三季公開競投賭牌，金沙（1928）：按程序提交申請。收報19.88元，跌4.88%。

比亞迪（1211）：今年首2月新能源汽車銷量增4.9倍。收報212.4元，跌8.61%。

銀娛（0027）：全力支持配合延期半年工作，為競投牌照作準備。收報42.15元，跌5.81%。

越秀服務（6626）去年多賺81%，息0.102元。收報3.97元，跌2.93%。

香港電訊（6823）在方艙醫院建5G基站，另向醫護人員推免費數據服務。收報10.6元，跌0.19%。

小鵬汽車（9868）成立集中式快速充電站新公司。創上市新低，見115.9元，收報115.9元，跌12.99%。

破頂股表現

破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見1.16元，收報1.12元，升4.67%；神華（1088）創52周高，見23.05元，收報22.75元，無升跌；兗煤（1171）創52周高，見23.4元，收報22.9元，升1.78%。

破底股方面

破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見98.2元，收報99元，跌5.17%；奧園健康（3662）創上市新低，見2.06元，收報2.12元，跌1.85%；彩生活（1778）創上市新低，見0.72元，收報0.75元，跌3.85%；恒大物業（6666）創上市新低，見2.23元，收報2.23元，跌5.91%；融創服務（1516）創上市新低，見6.26元，收報6.35元，跌7.3%；中駿商管（0606）創上市新低，見2.15元，收報2.2元，無升跌；中國動向（3818）創上市新低，見0.52元，收報0.55元，跌1.79%；禹洲（1628）創上市新低，見0.55元，收報0.56元，跌3.45%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.56元，收報1.57元，跌1.88%；融信中國（3301）創上市新低，見2.44元，收報2.46元，跌3.91%；中梁（2772）創上市新低，見2.48元，收報2.51元，跌9.06%；鴻騰（6088）創上市新低，見1.18元，收報1.18元，跌8.53%；希望教育（1765）創上市新低，見0.75元，收報0.75元，跌2.6%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.375元，收報0.4元，跌2.44%；天立教育（1773）創上市新低，見0.59元，收報0.74元，跌61.26%；新東方（9901）創上市新低，見9.63元，收報9.68元，跌8.33%；家鄉互動（3798）創上市新低，見1.17元，收報1.21元，跌4.72%；指尖悅動（6860）創上市新低，見0.141元，收報0.146元，跌3.95%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見115.9元，收報115.9元，跌12.99%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.83元，收報0.85元，無升跌；興瀘水務（2281）創上市新低，見0.87元，收報0.89元，無升跌；康寧傑瑞製藥（9966）創上市新低，見8.15元，收報8.18元，跌8.4%；維亞生物（1873）創上市新低，見2.58元，收報2.63元，跌2.59%；亞盛醫藥（6855）創上市新低，見16.4元，收報16.44元，跌7.64%；加科思（1167）創上市新低，見6.85元，收報7.16元，跌11.28%；合景泰富（1813）見52周低3.27元，收報3.38元，跌6.63%；融創（1918）見52周低6.23元，收報6.36元，跌7.15%；時代中國（1233）見52周低2.46元，收報2.51元，跌4.2%；奧園（3883）見52周低1.24元，收報1.28元，跌3.03%；中駿集團（1966）見52周低1.51元，收報1.55元，跌1.27%；招商證券（6099）見52周低9.49元，收報9.5元，跌1.55%；丘鈦（1478）見52周低6.84元，收報6.92元，跌3.35%；舜宇（2382）見52周低154.7元，收報157.4元，跌3.44%；通達（0698）見52周低0.145元，收報0.149元，跌3.87%；瑞聲（2018）見52周低20.05元，收報20.35元，跌2.4%；比亞迪電子（0285）見52周低19.34元，收報19.5元，跌6.47%；小米（1810）見52周低13.7元，收報13.96元，跌5.16%；新濠國際發展（0200）見52周低7.55元，收報7.57元，跌5.26%；澳博（0880）見52周低4元，收報4.05元，跌1.94%；騰訊（0700）見52周低400元，收報403.2元，跌3.72%；IGG（0799）見52周低4.25元，收報4.3元，跌4.66%；心動公司（2400）見52周低20.6元，收報21.25元，跌8.01%；飛魚科技（1022）見52周低0.28元，收報0.28元，跌8.2%；吉利（0175）見52周低12.62元，收報13.12元，跌2.09%；長城汽車（2333）見52周低13.26元，收報13.86元，跌0.29%；慶鈴汽車股份（1122）見52周低1.47元，收報1.47元，跌1.34%；中國燃氣（0384）見52周低11.92元，收報12.02元，跌2.12%；新奧能源（2688）見52周低101.4元，收報104.5元，跌1.69%；華潤燃氣（1193）見52周低31.6元，收報31.8元，跌2.9%。

異動股

上升異動股，包括，太陽國際（8029）收報0.45元，升26.76%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.18元，升24.14%；其利工業（1731）收報1.08元，升22.73%；太陽娛樂（8082）收報0.073元，升21.67%；中海石化（3983）收報2.65元，升8.61%；卓越教育集團（3978）收報0.285元，升7.55%；碧桂園（2007）收報6.07元，升6.12%；迪臣發展（0262）收報0.105元，升6.06%；專業旅運（1235）收報0.21元，升5.53%；長建（1038）收報50.25元，升5.02%。

下跌異動股，包括，天立教育（1773）創上市新低，見0.59元，收報0.74元，跌61.26%；惠生工程（2236）創上市新低，見0.29元，收報0.29元，跌24.68%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見317.6元，收報319.8元，跌19.97%；電訊數碼（6033）收報2.86元，跌18.98%；揚科集團（1460）收報0.27元，跌18.18%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見34元，收報35.1元，跌16.13%；百濟神州（6160）見52周低110元，收報110.1元，跌14.98%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見7.43元，收報7.68元，跌13.71%；陽光100中國（2608）收報0.38元，跌13.64%；偉俊集團控股（1013）收報0.051元，跌13.56%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見115.9元，收報115.9元，跌12.99%。

 

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