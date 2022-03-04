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匯豐下周起80個網點隔日營業 3家主要分行每日營業

匯豐宣布，因應疫情最新情况，由3月7日（星期一）起，於旗下所有零售分行實施營運新安排，3家主要分行（連同卓越理財中心及商業客戶服務中心）包括香港總行大廈分行、觀塘分行、旺角分行，會於星期一至星期六營業，其他分行則會隔日提供服務，營業時間均為星期一至五上午9時至下午4時，星期六上午9時至中午12時。同時，分行亦會視乎情況向客戶派籌以減少輪候時間。

周一、三、五營業的網點涉及50個，包括：香港仔中心分行、般含道分行、文咸東街商業客戶服務中心、中環卓越理財中心、柴灣分行、太古城中心分行及卓越理財中心、會展廣場卓越理財中心、德輔道中分行及卓越理財中心、德輔道西分行及卓越理財中心、熙華大廈分行及卓越理財中心、希慎廣場匯豐財富管理中心、北角分行及卓越理財中心、太古廣場卓越理財中心、柏寧分行及卓越理財中心、坪洲分行、鰂魚涌分行及卓越理財中心、新鴻基中心分行及卓越理財中心、東涌分行及卓越理財中心、香港大學分行、灣仔商業客戶服務中心、長沙灣商業客戶服務中心、長沙灣卓越理財中心、圓方卓越理財中心、又一城分行及卓越理財中心、又一城匯豐尚玉中心、海防道商業客戶服務中心、半島酒店匯豐尚玉中心、K11 Atelier 匯豐財富管理中心、九龍灣分行及卓越理財中心、九龍城卓越理財中心、美孚新邨分行及卓越理財中心、海洋中心匯豐尚玉及卓越理財中心、半島中心分行、始創中心分行、大有街分行、土瓜灣分行、尖沙咀分行和卓越理財中心及商業客戶服務中心、窩打老道分行及卓越理財中心、黃埔花園分行及卓越理財中心、葵芳分行及卓越理財中心、馬鞍山分行及卓越理財中心、新都城中心分行、西貢分行、沙田廣場分行及卓越理財中心、上水中心卓越理財中心、大埔分行及卓越理財中心、荃灣分行及卓越理財中心、荃灣西分行及卓越理財中心、屯門市廣場分行及卓越理財中心、元朗分行及卓越理財中心。

周二、四、六營業的網點涉及30個，包括：128 皇后大道中分行及卓越理財中心、香港仔卓越理財中心、銅鑼灣分行及卓越理財中心、長洲分行、愉景灣分行、電氣道分行、交易廣場分行及卓越理財中心、跑馬地分行及卓越理財中心、合和中心分行及卓越理財中心、港運城分行、筲箕灣分行、上環分行及卓越理財中心、西寶城分行及卓越理財中心、惠安苑分行、彌敦道378號分行、東海中心分行及卓越理財中心、匯豐中心分行、紅磡分行及卓越理財中心、荔枝角道分行、樂富分行、德福花園分行及卓越理財中心、粉嶺分行、翠屏花園分行、葵涌商業客戶服務中心、青衣城分行、將軍澳中心分行及卓越理財中心、沙田分行、上水分行、大圍分行、天水圍分行。

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