瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，政府工作報告顯示今年公共預算支出要有8.4%增長，是高於內地對今年GDP增長5.5%的目標，貨幣政策保持穩健，保持流動性合理充裕，王認為這些宏觀情况會利好股市。他提到，互聯網板塊經去年眾多監管政策推出致估值大瀉，報告今次提到互聯網平台要降費、要關注中小企，從邊際上來看是新變化，但要看執行力度如何，例如降費安排是否只是今年適用，但該行認為總基調是該板塊的利潤率會面對一定壓力。
王指，內地財政上的發力，應邊際上利好基建相關公司，例如工程建設、工程材料板塊。今年就碳排放雖無硬指標，但重視新能源投資，故瑞銀認為，政府支持的態度，利好新能源板塊。「穩就業」方面，報告提到支持新能源車消費，鼓勵地方展開綠色智能家電下鄉、舊換新，認為會穩定消費板塊。
內房板塊方面，王表示，未來應會有更多放鬆措施，惟政府對內房的要求與早年不同，且房產公司的利潤率會被控制，且以後要求房住不炒，相比早年是沒有如此定調，故認為現時房地產長期投資邏輯比以往差許多。
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