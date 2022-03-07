王指，內地財政上的發力，應邊際上利好基建相關公司，例如工程建設、工程材料板塊。今年就碳排放雖無硬指標，但重視新能源投資，故瑞銀認為，政府支持的態度，利好新能源板塊。「穩就業」方面，報告提到支持新能源車消費，鼓勵地方展開綠色智能家電下鄉、舊換新，認為會穩定消費板塊。

內房板塊方面，王表示，未來應會有更多放鬆措施，惟政府對內房的要求與早年不同，且房產公司的利潤率會被控制，且以後要求房住不炒，相比早年是沒有如此定調，故認為現時房地產長期投資邏輯比以往差許多。

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