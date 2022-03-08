調查顯示，在353位受訪者中，大約40%的受訪者將監管環境視作在中國經商的悲觀情緒驅動因素之一，比一年前提高16個百分點。超過三分之一的受訪者表示，由於政策不確定性，他們將降低投資。

報告稱「中國的監管和政策環境仍然是業績的一項障礙，並給投資決策帶來不確定性」。

超過80%的受訪企業表示，提高監管環境的透明度、可預測性和公平性將鼓勵更多投資，而65%的受訪者建議限制使用會產生壁壘的產業政策。

根據2021年10月至11月期間進行的調查，不到一半的受訪企業對政府承諾在未來三年進一步向外資開放市場抱有信心，低於此前一年的61%。

對未來兩年國內市場成長持樂觀態度的受訪者比例從一年前的75%下降至64%。受訪者對2022年美中關係的展望也沒有那麼樂觀，24%的受訪者預計關係會惡化，高於此前的19%。

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