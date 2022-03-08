是項貸款與領展的環境、社會和管治（ESG）策略及相關目標直接掛鈎，當中包括與租戶商定綠色租約；推動營辦商和其他服務供應商提供同區就業機會，以促進社會向上流動；以及進一步提升其淨零排放策略，以達至科學基礎目標倡議（SBTi）的淨零標準。

領展已開始與社福機構、租戶和業務合作夥伴商議提供同區就業的方案。該同區就業合作計劃將為目標群體提供必要的培訓和特定工作職位，希望通過減少交通時間和成本，以提升他們的生活質素。根據是項貸款協議，當領展在其中港的物業組合中達到與可持續發展表現相關的預定目標時，即可獲得貸款利率下調，從而節省融資成本。

是項貸款由四部分組成，包括4年期的30億元循環信貸和30億元定期貸款，以及5年期的30億元循環信貸和30億元定期貸款。貸款吸引了8家主要的國際性、區域性和本地銀行加入作為授權牽頭安排行及簿記行，另有8家銀行參與。匯豐銀行擔任是項貸款的可持續發展顧問。貸款所得款項將用作領展一般營運資金及企業用途。

領展行政總裁王國龍表示，「這項與可持續發展掛鈎的貸款是根據領展最新的可持續金融框架擬訂，該框架要求我們未來所有與可持續發展表現掛鈎的金融交易，均須在ESG這三個範疇中至少各有一個目標。而我們在『2025 願景』所訂下的中期目標，亦已全面應對ESG要求對我們業務可持續發展的影響，因此採納可持續發展掛鈎融資是很自然的一步，以確保我們在可持續發展相關方面的投資能有助擴大我們在ESG的良好紀錄」。

匯豐環球銀行業務環境、社會及管治方案常務總監朱雋賢表示，「可持續發展表現掛鈎貸款是一種有效的方式，激勵企業積極改變，進一步使其融資策略與可持續發展目標保持一致。領展在其更新的可持續金融框架中制定了涵蓋ESG因素的全面而遠大的目標，將繼續在香港綠色和可持續金融市場的發展中發揮領導作用」。

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