花旗商業銀行亞太區主管Rajat Madhok 表示，亞太地區擁有數量迅速增長的新興企業，以及積極追求增長的中型企業，該行可通過我們的全球網絡支持他們的跨境銀行業務需求。這些公司在應對增長挑戰和機遇時，可以利用花旗的現金管理、貿易和融資服務。

Madhok指，隨著越來越多的新興和中型公司進入新市場並創建全球供應鏈，他們對複雜的全球銀行服務有真正需求。該行因此進行投資擴大服務規模，將在區內建立的數碼平台，並加強對新興、高增長行業的滲透率。

花旗表示，通過增聘銀行家和加強現有員工培訓，該行將在高增長的顛覆性行業擴展客戶基礎。該行將為客戶提供更定制的產品，並與銀行其他機構銀行業務部門，包括資金和貿易解決方案、證券服務、資本市場和諮詢等建立更緊密的聯繫。商業銀行亦會加強與資產管理部門合作，滿足公司所有者及其公司的需求。

花旗商業銀行客戶為中型和新進企業，在亞太區客戶多為每年收入在1000萬至30億美元的客戶，這些通常是快速發展的公司，對國際擴張有興趣。去年花旗商業銀行的資本市場發行（CMO）收入按年增長70%，是為客戶利用新的融資渠道支持公司增長。花旗指，亞太區為具吸引力的業務增長地區，對該行戰具有重要的戰略意義，該行商業銀行在亞太地區內市場包括大中華區、東盟、印度、韓國和澳洲的 11 個市場，去年區內收入佔花旗全球商業銀行的41%。

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