文章日期：2022年3月9日 13:01
鎳價急升，早前傳被挾淡倉的青山控股澄清後，其持股的澳洲鎳礦商Nickel Mines亦表示，青山控股向其堅定保證，無意出售所持該公司股份。
Nickel Mines亦表示，青山控股採購該公司RKEF鎳鐵的不可撤銷承諾也沒有變化；青山控股的經營情況依然良好、未受影響，該集團對應對當前市場狀況抱有高度信心。
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