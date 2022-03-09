本地第五波疫情肆虐，多間企業捐助弱勢社群渡過難關。外賣平台foodpanda香港宣布，啟動總值逾300萬元的「疫流同行」計劃，包括向本地弱勢社群派發1.2萬張外賣餐券，以及一系列涉資約200萬元措施，以支援平台的餐廳夥伴、商戶及送遞團隊。
平台指，將會於3月中向惜食堂、膳心連基金、同路舍、匡智會、關注草根生活聯盟、屯門婦聯、香港單親協會、婦女勞工協會、香港社區網絡、愛德循環運動、社會發展實踐及研究中心–家庭互助網絡等15間本地慈善機構，捐贈逾1.2萬張萬張價值80元的外賣餐券，合共約100萬元。
上述外賣餐券將會以兌換碼形式派送，所有餐券將不設最低消費，亦可於所有餐廳夥伴使用，受惠人士可隨意選擇外賣自取或美食外送，透過平台兌換外賣。
此外，foodpanda香港亦會為各合作夥伴推出多項支援措施，包括免除餐廳每月上架費、新增餐廳員工 「送遞員快速申請」計劃、向送遞團隊派發7000份快速測試套裝、延長送遞員保險計劃中感染新冠肺炎的保障等，涉及約200萬元。
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