平台指，將會於3月中向惜食堂、膳心連基金、同路舍、匡智會、關注草根生活聯盟、屯門婦聯、香港單親協會、婦女勞工協會、香港社區網絡、愛德循環運動、社會發展實踐及研究中心–家庭互助網絡等15間本地慈善機構，捐贈逾1.2萬張萬張價值80元的外賣餐券，合共約100萬元。

上述外賣餐券將會以兌換碼形式派送，所有餐券將不設最低消費，亦可於所有餐廳夥伴使用，受惠人士可隨意選擇外賣自取或美食外送，透過平台兌換外賣。

此外，foodpanda香港亦會為各合作夥伴推出多項支援措施，包括免除餐廳每月上架費、新增餐廳員工 「送遞員快速申請」計劃、向送遞團隊派發7000份快速測試套裝、延長送遞員保險計劃中感染新冠肺炎的保障等，涉及約200萬元。

其他報道

首家SPAC招行Aquila通過上市聆訊 擬集資10億元

【有片：埋身擊】納指期貨100周移動平均線有支持 後市點部署？

澳洲鎳礦商Nickel Mines：青山控股無意出售持股

財匯局就紀律處分程序及處分方針諮詢業界

「新興市場之父」麥樸思：中國將成為俄烏戰爭的受惠者

中國鐵塔全年多賺14% 末期息0.02624元

國泰去年虧損收窄至55億 勝預期 下半年轉賺 不派末期息

九龍倉去年基礎盈利增7% 略遜預期 第二次中期股息0.2元

恒指半日跌454點 創5年9個月低 科指國指再破底

保誠去年新業務利潤增13% 第二次中期息11.86美仙

高盛：俄入侵烏為32年來石油行業供應最大衝擊

Netflix：目前沒有計劃加入廣告 但不排除可能性

美國眾議院推遲禁進口俄油立法投票

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升4日 續創逾14個月高

花旗：未成年人沉迷網遊問題解決前 料不會恢復遊戲版號審批

傳最強蘋果分析師郭明錤已離職

美商務部長：若中芯等中企助俄避開制裁 或遭切斷美設備及軟件供應

美英宣布禁止進口俄羅斯石油 歐洲不參與美英行動