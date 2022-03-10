太古地產（1972）公布，截至去年底止全年收入達158.91億元，按年升19%，股東應佔盈利95.41億元，按年跌25%，當中核心盈利為71.21億元，升74%。每股盈利為1.63元，派第二次中期息每股0.64元，連同第一次中期息，全年共派0.95元，按年多4.4%。
公司表示，去年核心盈利增長，主要反映來自中國內地的租金收入增加及酒店業務的虧損減少，但大部分被來自香港的租金收入減少抵銷。
期內來自物業投資的經常性基本溢利下降，則主要由於來自香港的零售租金收入減少以及缺少於2020年下半年出售的太古城中心一座辦公樓租金收入，部分被中國內地強勁的零售租金收入抵銷。太古地產去年辦公室租金收入錄61.93億元，零售物業租金收入57.85億元。
太古地產主席白德利表示，計劃在未來10年投資超過1000億元，在香港、中國內地和東南亞發展一系列新項目。
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