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太古扭虧 去年基礎盈利達53億 可口可樂溢利錄25億創新高

太古A（0019）及太古B（0087）聯合公布，截去年12月底止，集團全年基礎盈利達53億元，高於市場預期的50億元，並較2020年基礎虧損39.69億元，按年轉虧為盈。每股A股盈利為2.25元，而每股B股為0.45元；另每股A股及B股分別全年派息2.6元及0.52元。

集團去年收入達924.03億元，較2020年800.32億元，按年增長15%；其中全年營業溢利則錄105.22億元，同樣按年升2.9倍。主要由於國泰航空（0293）及太古海洋開發集團去年虧損顯著減少；太古地產（1972）經常性基本溢利保持穩定，加上太古可口可樂則錄得破紀錄的溢利。

按業務劃分，旗下可口可樂去年溢利高見25.49億元，創新高紀錄，並按年增長23%；全年收益上漲20%至547.69億元，而銷量則達18.9億標箱，按年升8%。集團指，上述升幅主要受內地市場增長帶動，當地年內相關收益達287.74億元，較2020年229.42億元增長25%；另美國收益亦按年升14.8%至206.85億元。

太古A中午收報44.2元，升4.62%；太古B則升3.36%至7.38元。

 

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