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經絡：2月新批按保貸款按月少28% 創2年新低

經絡按揭轉介研究部及按揭證券公司資料顯示，2月份新批出按揭保險計劃貸款宗數為2460宗，較1月份少28.1%；金額為136.15億元，較1月份少28％，宗數及金額均連跌3個月，同時亦創2年新低。2月份新取用按揭保險計劃貸款宗數為1327宗，按月少20.6%；金額為73.23億元，按月少21.8%，宗數及金額同創1年新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，2月份新批出及新取用按保宗數及金額跌幅明顯，相信主要受到節日及疫情影響，而該月財政預算案中再度放寬按揭保揭樓價上限（俗稱「波叔Plan」），有關政策雖長遠有助刺激樓市交投，但未能立即於2月份的新取用及新批出數字中反映出來，加上受限聚令影響，多個行業再面臨營運挑戰，街上人流減少，一手推盤放慢，市場觀望氣氛濃厚，相信未來兩至三個月，按保數字仍有機會下跌。

2月份新批出按揭保險計劃貸款宗數按年少44.5%；金額按年少43.3%。2月份新取用按揭保險計劃貸款宗數按年增加5.2%，金額則按年增8.2%。

今年首2月新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額錄得5881宗及325.12億元，分別按年跌34.9%、跌33.7%。首2個月新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額錄得2998宗及166.91億元，分別按年增6%及8.2%，宗數及金額仍創該行首2個月新取用紀錄以來新高。

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