根據法案，列明承批公司只可向管理公司支付管理費，不得分享盈利或支付佣金。有議員認為管理公司定義不清晰，陳澤武稱，政府解釋管理公司只是管理娛樂場，例如保安工作，僅收取管理費，承批公司才具有經營權，管理合同是需要行政長官審批。

陳澤武又提到，不少議員關注可否量化博企的社會責任，政府代表回應稱競投文件中，社會責任是重要組成部分及加分項，企業可列出具體計劃；亦有議員建議加入勞動債權保障條款，政府則稱會考慮。在會上，經濟財政司司長李偉農列席其中。

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