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澳門博彩中介由行政法規轉法律 料8月15日前通過

澳門立法會第二常設委員會繼續討論修改博彩法法案，委員會主席陳澤武會後引述政府代表稱，因應博彩中介的角色轉變，訂定從事娛樂場幸運博彩中介業務的資格及規則的行政法規，會改為法律，政府屆時會列明中介人、管理公司同合作人的營業範圍，有關法律亦需於今個立法會期，即8月15日前通過。

根據法案，列明承批公司只可向管理公司支付管理費，不得分享盈利或支付佣金。有議員認為管理公司定義不清晰，陳澤武稱，政府解釋管理公司只是管理娛樂場，例如保安工作，僅收取管理費，承批公司才具有經營權，管理合同是需要行政長官審批。

陳澤武又提到，不少議員關注可否量化博企的社會責任，政府代表回應稱競投文件中，社會責任是重要組成部分及加分項，企業可列出具體計劃；亦有議員建議加入勞動債權保障條款，政府則稱會考慮。在會上，經濟財政司司長李偉農列席其中。

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