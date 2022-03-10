王漢鋒表示，不論港股和A股的估值已到歷史上相對低位，中國龍頭公司與國際同業已沒有明顯的溢價。隨着穩增長政策繼續發揮功效，經濟增長會在第二季漸漸顯現。他指目前較受情緒影響，市場擔心物價上升令外圍經濟落入滯脹，他認為要到外圍通脹緩解，中國增長轉期好轉，市場才會漸漸好轉，高估值成長股入場時機還要等待。

政府工作報告首度要求，互聯網企業要向中小型企業降低費用，問及監管政策今年影響，王漢鋒認為行業監管去年已經見最嚴格階段，現在提出的是延續去年政策的實施。去年科技股調整除了監管因素外，也有基本因素轉變，現時科技企業在內地社區滲透已很高，繼續以流量帶動的增長已經放緩。

中國今年設定經濟5.5%的目標，中金公司首席宏觀分析師張文朗指目標能夠實現，目前穩增長措施已改由加強財政政策推動，加大政府赤字以減少私人借貸槓桿上升。他預期今年固定投資可增5.5%，其中電網電力等公共投資增10%至12%，新基建增5%至10%，傳統基建增5%至6%。

張文朗表示，今年穩增長政策發揮功效，居民收入有望改善，疫情防控精準執行，也有助餐飲、旅行等消費恢復，預期社會零售今年可增6.5%。去年房地產企業投資放緩，他目前穩增長政策已由房地產、基建帶動，轉為科技、綠色經濟、生物科技等帶動，可更具備持續性。去年穩定房企政策漸漸發揮功效，全年房地產投資料今年將先低後高，全年負增長1.5%。

中金預期中國今年通脹全年為1.9%，較政府目標3%為低，第四季升至2.2%，PPI全年則回落至4.9%，不會約制中國放寬政策。雖然大宗商品價格急升，不過張文朗指出中國CPI食品價格權重較外國為高，豬肉價格仍在回落周期，而且中國下游企業競爭較激烈，從去年看PPI的上升較少傳導至CPI，因此中國通脹可保持穩定。

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