恒指今早低開430點，早市曾跌811點，午後跌幅收窄至跌111點，高低波幅700點。

恒指收市跌336點或1.61%，報20553點，成交金額1906億元，較上日增加30.39%，是2021年11月30日2238.48億元成交後最多；國指跌195點或2.69%，報7060點。恒生科技指數收報4246點，跌4.28%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、港交所（0388）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌15隻升，46隻下跌，3隻無升跌。友邦（1299）升3.07%，收報77.25元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌7.82%，收報5.19元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報78.7元，升2.14%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見31.25元，收報33.6元，跌13.62%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(21608.65點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(4697.27點)。

北水午後轉淨入，南下合計淨流入38.18億元，較上日增加10.69%，連續第13日流入，累計流入303.21億元，對上一次連續13日淨流入是1月21日。南水北上合計淨流出50.42億元人民幣，較上日增加49.43%，連續第5日流出，累計流出363.2億元。

三大指數即市表現

恒指曾跌最多3.88%，是3月7日後最大跌幅，當日跌幅為4.93%。今早低見20079.15點，是2016年6月28日19898.75點後最低。今日收市報20553.79點，是2016年7月6日後收市新低，當日報20495.29點。終止連續4日陰燭，首日轉陽。

科指曾跌最多8.93%，是2021年7月27日後最大跌幅，當日跌幅為9.91%。今低見4040.32點，創上市新低。今日收市報4246.97點，是2020年3月24日後收市新低，當日報4210.06點。同樣終止連續7日陰燭，首日轉陽。

國指曾跌最多5.54%，是2021年7月27日後最大跌幅，當日跌幅為6.78%。低見6853.91點，是2009年3月10日6727.3點後最低。今日收市報7060.6點，是2009年3月12日後收市新低，當日報6962.48點。同樣終止連續7日陰燭，首日轉陽。

一周表現

恒指本周累跌6.17%或1351點，跌幅是2月25日後最大，當時收市跌幅為6.41%；恒指連跌4周，對上一次連跌4周，是2020年12月25日；本周表現最佳的是信義光能（0968），累升15.8%，其次為長實集團（1113）及領展（0823），分別升6.5%及5.41%。而表現最差的是海底撈（6862），累跌20.74%，其次為李寧（2331）及京東（9618），分別跌20.04%及19.51%。

國指本周累跌8.15%或626點，跌幅是2018年2月09日後最大，當時收市跌幅為12.09%；國指連跌4周，對上一次連跌4周，是2020年9月11日；本周表現最佳的是信義光能（0968），累升15.8%，其次為中國飛鶴（6186），累升0.83%，是僅升的兩隻國指成份股。而表現最差的是京東物流（2618），累跌21.81%，其次為海底撈（6862）及李寧（2331），分別跌20.74%及20.04%。

科指本周累跌10.36%或490點，跌幅是2021年8月20日後最大，當時收市跌幅為10.54%；科指連跌4周，對上一次連跌4周，是2021年8月13日；成份股本周近乎全跌，表現最佳的是中芯（0981）無變動，其次為理想汽車（2015）及聯想（0992），分別跌0.29及1.39%。而表現最差的是明源雲（0909），累跌27.13%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及京東健康（6618），分別跌19.87%及19.74。

午後消息股表現

REDD：龍光（3380）今須還為1.7億美元私募債作抵押的貸款。平上市低位1.73元，收報1.76元，跌5.88%。

中汽協：2月汽車銷量升18.7%，新能源車增184%。

港交所（0388）：5月9日佛誕起推衍生產品假期交易，MSCI期貨期權首納入。收報346.6元，升2.54%。

南戈壁資源（1878）：核數師無法提無保留意見，將延遲申報去年財務報表。收報1.28元，跌1.54%。

呷哺呷哺（0520）料去年轉蝕至少2.75億人幣，今年擬開156間新店。見52周低3.53元，收報3.76元，跌7.84%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，中國聯通（0762）收報4.07元，升0.49%。TCL電子（1070）收報3.27元，無升跌。魏橋紡織（2698）收報2.17元，跌3.56%。

友邦（1299）全年多賺28%息1.08元，新業務價值升22%勝預期，將推100億美元回購。收報77.25元，升3.07%。

百濟神舟（6160）、百勝中國（9987）、再鼎醫藥（9688）、和黃醫藥（0013）等5企被美列入退市風險名單。百濟神舟見52周低102.9元，收報110.3元，跌4.91%。百勝中國（9987）創上市新低，見335元，收報359元，跌5.97%。再鼎醫藥（9688）創上市新低，見243.6元，收報273.2元，跌6.31%。和黃醫藥（0013）創上市新低，見24.15元，收報26.3元，跌9.47%。

米蘭站（1150）發盈喜，料去年扭虧為盈賺最少1000萬元。收報0.217元，升2.84%。

美高梅中國（2282）去年虧損收窄至38.46億，不派息。收報4.53元，跌2.79%。

傳澳門博企續牌半年需付最多8000萬元，另要出具銀行擔保。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）見52周低6.55元，收報6.71元，跌4.55%；美高梅中國（2282）收報4.53元，跌2.79%；澳博（0880）見52周低3.52元，收報3.66元，跌2.66%；永利澳門（1128）收報5.9元，跌4.22%；銀河娛樂（0027）收報41.05元，跌1.44%；金沙中國（1928）收報17.6元，跌6.78%。

京東物流（2618）去年非國際財務報告準則轉蝕12.25億元。創上市新低，見17.78元，收報19元，跌2.86%。

TOM集團（2383）去年虧損收窄至1.14億，不派息。收報0.85元，跌2.3%。

京東（9618）上季轉蝕52億人幣，收入稍勝預期。創上市新低，見195.3元，收報211.2元，跌11.04%。

迅銷（6288）公布，UNIQLO 俄羅斯業務暫停營業。見52周低39.15元，收報39.15元，跌2.49%。

中銀航空租賃（2588）淨利潤升10%，租予俄羅斯的18架飛機受制裁影響。見52周低50.2元，收報52.35元，跌10.36%。

惠理（0806）少賺66%息8仙，謝清海：內地「規管高峰」已過，中國市場特別亮眼。見52周低3.15元，收報3.26元，跌4.4%。

港鐵（0066）虧轉盈賺95.52億元，息1.02元，全年派息增逾3%。收報41元，升1.36%。

破頂股表現

破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見1.44元，收報1.37元，升4.58%；電能實業（0006）創52周高，見51.95元，收報51.6元，無升跌；越秀交通基建（1052）創52周高，見5.45元，收報5.42元，升4.03%。

破底股方面

破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見88.05元，收報90.8元，跌5.52%；奧園健康（3662）創上市新低，見1.82元，收報1.89元，跌5.97%；時代鄰里（9928）創上市新低，見2.02元，收報2.08元，跌7.14%；融創服務（1516）創上市新低，見4.86元，收報5.04元，跌5.26%；中駿商管（0606）創上市新低，見1.98元，收報2元，跌3.85%；合景悠活（3913）創上市新低，見2.49元，收報2.54元，跌7.64%；金科服務（9666）創上市新低，見22.25元，收報24.45元，跌10.28%；建業新生活（9983）創上市新低，見3.94元，收報4.16元，跌7.35%；興業物聯（9916）創上市新低，見0.84元，收報0.84元，跌5.62%；中國動向（3818）創上市新低，見0.475元，收報0.48元，跌4%；禹洲（1628）創上市新低，見0.39元，收報0.4元，跌2.44%；時代中國（1233）創上市新低，見2.17元，收報2.18元，跌6.84%；花樣年（1777）創上市新低，見0.225元，收報0.23元，跌6.12%；當代置業（1107）創上市新低，見0.103元，收報0.103元，跌11.97%；融信中國（3301）創上市新低，見2.27元，收報2.3元，跌2.95%；中梁（2772）創上市新低，見2.32元，收報2.33元，跌6.43%；鴻騰（6088）創上市新低，見0.97元，收報1.02元，跌1.92%；中國科培（1890）創上市新低，見1.91元，收報2.04元，跌0.49%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.275元，收報0.295元，跌1.67%；卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.234元，收報0.237元，跌7.06%；新東方（9901）創上市新低，見8.67元，收報9.19元，跌3.26%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.085元，收報0.101元，跌29.86%；中手游（0302）創上市新低，見2.3元，收報2.43元，跌2.02%；北京汽車（1958）創上市新低，見2.29元，收報2.42元，跌1.22%；蔚來集團（9866）創上市新低，見139.5元，收報146.4元，跌7.87%；雅生活服務（3319）見52周低10.7元，收報10.92元，跌5.21%；碧桂園服務（6098）見52周低35.15元，收報35.9元，跌6.99%；綠城服務（2869）見52周低5.72元，收報6.01元，跌12.39%；安踏（2020）見52周低92元，收報93.6元，跌6.77%；寶勝國際（3813）見52周低0.91元，收報0.92元，跌7.07%；寶龍地產（1238）見52周低2.96元，收報3.02元，跌8.21%；萬科（2202）見52周低15.44元，收報15.58元，跌5.58%；融創（1918）見52周低5.3元，收報5.42元，跌7.35%；新城發展（1030）見52周低3.13元，收報3.19元，跌7.8%；保利置業（0119）見52周低1.8元，收報1.82元，跌4.21%；中駿集團（1966）見52周低1.32元，收報1.32元，跌5.04%；佳寧娜（0126）見52周低0.48元，收報0.48元，跌5.88%；光大證券（6178）見52周低5.21元，收報5.43元，升0.37%；招商證券（6099）見52周低8.58元，收報8.63元，跌2.6%；舜宇（2382）見52周低123.1元，收報135.2元，跌4.65%；通達（0698）見52周低0.125元，收報0.134元，無升跌；瑞聲（2018）見52周低18.4元，收報18.92元，跌3.07%；比亞迪電子（0285）見52周低17.4元，收報18.26元，跌3.08%；富智康（2038）見52周低0.95元，收報0.98元，跌2%；新濠國際發展（0200）見52周低6.55元，收報6.71元，跌4.55%；澳博（0880）見52周低3.52元，收報3.66元，跌2.66%；信德（0242）見52周低1.75元，收報1.81元，無升跌；騰訊（0700）見52周低360元，收報367.8元，跌4.47%；IGG（0799）見52周低4.02元，收報4.22元，跌0.94%。破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見1.44元，收報1.37元，升4.58%；電能實業（0006）創52周高，見51.95元，收報51.6元，無升跌；越秀交通基建（1052）創52周高，見5.45元，收報5.42元，升4.03%。

異動股

上升異動股，包括，WAC（8619）收報0.095元，升13.1%；君實生物（1877）收報55.95元，升11.9%；HMVOD（8103）收報2.1元，升10.53%；魯大師（3601）收報1.59元，升10.42%；TOMO Holdings（6928）收報3.4元，升10.03%；比高（8220）收報0.023元，升9.52%；精英匯（1775）收報0.58元，升9.43%；堃博醫療（2216）收報3.27元，升9%；江山控股（0295）收報0.052元，升8.33%；喆麗控股（2209）收報1.22元，升7.96%；萬華媒體（0426）收報0.19元，升7.95%。

下跌異動股，包括，澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.085元，收報0.101元，跌29.86%；匯賢（87001）創上市新低，見1.08元，收報1.11元，跌19.57%；匯安智能科技（8379）收報0.132元，跌16.98%；映客（3700）收報1.55元，跌15.76%；Okura（1655）收報0.44元，跌15.38%；萬國數據（9698）創上市新低，見31.25元，收報33.6元，跌13.62%；金茂服務（0816）創上市新低，見4.92元，收報5.05元，跌12.93%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.173元，跌12.63%；非凡中國（8032）收報0.97元，跌12.61%；華住集團（1179）創上市新低，見23元，收報24元，跌12.41%；綠城服務（2869）見52周低5.72元，收報6.01元，跌12.39%。

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