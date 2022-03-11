人行指出，人民幣貸款方面，分部門看，住戶貸款減少3369億元，其中，短期貸款減少2911億元，中長期貸款減少459億元。企事業單位的貸款則增加1.24萬億元，其中，短期貸款增加4111億元，中長期貸款增加5052億元，票據融資增加3052億元。非銀行業金融機構貸款增加1790億元。到2月尾人民幣貸款餘額197.89萬億元，同比增長11.4%，增速分別比上月尾和上年同期低0.1個和1.5個百分點。

到2月底社會融資規模存量為321.12萬億元，同比增長10.2%。2月份單月社會融資規模增量為1.19萬億元，比上年同期少5315億元，其中對實體經濟發放的人民幣貸款增加9084億元，同比少增4329億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加480億元，同比多增16億元；委托貸款減少74億元，同比少減26億元；信托貸款減少751億元，同比少減185億元；未貼現的銀行承兌匯票減少4228億元，同比多減4867億元；企業債券凈融資3377億元，同比多2021億元；政府債券凈融資2722億元，同比多1705億元；非金融企業境內股票融資585億元，同比少108億元。

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