moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

吉利：智能電動車「極氪」進佔全球前三目標堅定不移 將加大智能化研發投入

受芯片供應影響，吉利汽車（0175）去年業績表現未符合預期。吉利控股行政總裁、吉利汽車副主席兼執行董事李東輝指，今年銷售目標為165萬輛，其中極氪銷量料達7萬輛；整體較去年銷售目標153萬輛再提升8%。

吉利汽車集團董事長兼執行董事、極氪智能科技行政總裁安聰慧補充指，集團對今年銷售非常有信心，其中極氪計劃未來3年、每年推出兩款明星車款，而集團亦會加大軟件研發投入；截至今年底止，集團預計相關交付中心和體驗中心將增至300多間；充電站將增至600多座。他續指，極氪對2025年銷量達65萬輛，以及進佔全球智能電動車市場前三的目標是「堅定不移」。

對於近月吉利汽車股價表現，吉利汽車行政總裁桂生悅坦言，公司目前股價比較低迷，而股價與公司實際價值存在差距。他指出，由於汽車市場未來將穩步發展，隨着時間推移，相信投資市場會「更理性」看待汽車行業；加上公司早年新車款即將進入收成期，以及公司智能化部局，並由生產業務逐漸發展至技術輸出，認為公司未來有長線投資潛力，市場將對公司估值有改變。

 

其他報道

合富輝煌發盈警 料去年虧損逾5億

中能國際下周一取消上市地位

東航：全面開展安全隱患排查 強調航空運力充足 已尋回一失事客機黑盒

美麗中國遭取消上市地位

中國太平去年多賺14.7% 息增15%至46仙 

東瀛遊料去年度虧損擴大至1.56億元

眾安純利按年升1.1倍 不派息

易鑫去年扭虧 經調整淨利潤2.73億人幣 不派息

VISA：沒有計劃與JPEX合作

TVB：全年虧損6.47億不派息 香港電視廣播業務LBITDA達5.47億

中移動全年多賺7.7% 末期息2.43元 EBITDA、ARPU勝預期

恒大債券持有人據報就公司134億人幣遭接管一事追討索償

恒指升264點 兩日累升932點 50天線前受阻 成交増26%北水大增3.2倍