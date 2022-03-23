吉利汽車集團董事長兼執行董事、極氪智能科技行政總裁安聰慧補充指，集團對今年銷售非常有信心，其中極氪計劃未來3年、每年推出兩款明星車款，而集團亦會加大軟件研發投入；截至今年底止，集團預計相關交付中心和體驗中心將增至300多間；充電站將增至600多座。他續指，極氪對2025年銷量達65萬輛，以及進佔全球智能電動車市場前三的目標是「堅定不移」。

對於近月吉利汽車股價表現，吉利汽車行政總裁桂生悅坦言，公司目前股價比較低迷，而股價與公司實際價值存在差距。他指出，由於汽車市場未來將穩步發展，隨着時間推移，相信投資市場會「更理性」看待汽車行業；加上公司早年新車款即將進入收成期，以及公司智能化部局，並由生產業務逐漸發展至技術輸出，認為公司未來有長線投資潛力，市場將對公司估值有改變。

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