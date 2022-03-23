王美鳳表示，相對年初至今，市場按息由1.45厘升至1.6厘，加幅0.15厘。以30年還款期計算，每100萬按揭額之每月供款增加約72元，現供樓負擔由35%微升至35.7%，實質影響輕微。

不過，王美鳳指出，美國預期將於5月份啟動縮表，儘管美國資產負債表規模較疫情前增一倍，在高通脹情況下加快縮表已有必要性，而龐大的資產規模下，縮表需時寬鬆環境不會一時扭轉; 但由於縮表時間早於上一次加息周期，加上下半年港美息差將進一步拉闊，資金流向變速或加快，下半年港元拆息或會加快跟隨美息上升。

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