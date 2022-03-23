moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

1個月拆息升至1年多新高 中原按揭：對樓市影響不大

與樓按相關的1個月拆息反覆回升至0.29679厘，創自2020年11月以來新高。中原按揭董事總經理王美鳳表示，港元拆息在資金充裕環境下，仍未有跟足美息加幅，最近1個月美元拆息已升至0.44%水平，港元1個月拆息今天升至0.3%，仍低於美息水平。雖然年內本港按息將逐步由「超低水平」升至「低水平」，不過預期上半年按息仍會低於2厘水平，對樓市影響不大。

王美鳳表示，相對年初至今，市場按息由1.45厘升至1.6厘，加幅0.15厘。以30年還款期計算，每100萬按揭額之每月供款增加約72元，現供樓負擔由35%微升至35.7%，實質影響輕微。

不過，王美鳳指出，美國預期將於5月份啟動縮表，儘管美國資產負債表規模較疫情前增一倍，在高通脹情況下加快縮表已有必要性，而龐大的資產規模下，縮表需時寬鬆環境不會一時扭轉; 但由於縮表時間早於上一次加息周期，加上下半年港美息差將進一步拉闊，資金流向變速或加快，下半年港元拆息或會加快跟隨美息上升。

其他報道

金山軟件去年少賺96% 息12仙 第四季轉虧3.35億

吉利：智能電動車「極氪」進佔全球前三目標堅定不移 將加大智能化研發投入

合富輝煌發盈警 料去年虧損逾5億

中能國際下周一取消上市地位

東航：全面開展安全隱患排查 強調航空運力充足 已尋回一失事客機黑盒

美麗中國遭取消上市地位

中國太平去年多賺14.7% 息增15%至46仙 

東瀛遊料去年度虧損擴大至1.56億元

眾安純利按年升1.1倍 不派息

易鑫去年扭虧 經調整淨利潤2.73億人幣 不派息

VISA：沒有計劃與JPEX合作

TVB：全年虧損6.47億不派息 香港電視廣播業務LBITDA達5.47億

中移動全年多賺7.7% 末期息2.43元 EBITDA、ARPU勝預期

恒大債券持有人據報就公司134億人幣遭接管一事追討索償

恒指升264點 兩日累升932點 50天線前受阻 成交増26%北水大增3.2倍

日本擬推新一輪刺激措施 緩解燃料糧食價格飆升影響

摩根大通CEO戴蒙：美歐需要能源獨立的「馬歇爾計劃」