與樓按相關的1個月拆息反覆回升至0.29679厘，創自2020年11月以來新高。中原按揭董事總經理王美鳳表示，港元拆息在資金充裕環境下，仍未有跟足美息加幅，最近1個月美元拆息已升至0.44%水平，港元1個月拆息今天升至0.3%，仍低於美息水平。雖然年內本港按息將逐步由「超低水平」升至「低水平」，不過預期上半年按息仍會低於2厘水平，對樓市影響不大。
王美鳳表示，相對年初至今，市場按息由1.45厘升至1.6厘，加幅0.15厘。以30年還款期計算，每100萬按揭額之每月供款增加約72元，現供樓負擔由35%微升至35.7%，實質影響輕微。
不過，王美鳳指出，美國預期將於5月份啟動縮表，儘管美國資產負債表規模較疫情前增一倍，在高通脹情況下加快縮表已有必要性，而龐大的資產規模下，縮表需時寬鬆環境不會一時扭轉; 但由於縮表時間早於上一次加息周期，加上下半年港美息差將進一步拉闊，資金流向變速或加快，下半年港元拆息或會加快跟隨美息上升。
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