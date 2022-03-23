騰訊（0700）績前傳出金融業務面臨「拆骨」，總裁劉熾平今天在媒體會議上表示，集團一直探索設立金控公司的需要，相信牌照有利於整個行業的長期發展，騰訊也正在積極參與討論。如果騰訊要成立金控公司，雖然會涉及到一些結構上的變化，但相信舉動短期內是中性，應該不會對實際的業務產生影響。長遠來看，監管則可以引導行業更健康、更可持續的發展。
近期內地頻傳，以騰訊、阿里巴巴（9988）為首的內地大型科企計劃裁員。劉熾平表示，騰訊去年的員工數量增長較大，形容互聯網行業的增長比較「野蠻」，所以大行都要不斷加人、增加營銷費用等等。但面對現時行業根本和原則性的改變，他直言「肯定今年人員的增長會大幅下降，預期仍有輕微增長，但幅度一定比早兩年收窄。資料顯示，截至2021年12月底止，騰訊有112,771名僱員，相較2020年的85,858名，按年增加31.3%。
內地去年展開整頓風潮，騰訊表現繼續受累於此。劉熾平預計廣告業務將於今年底回暖，稱部分受較大打擊的教育培訓、遊戲、房地產等行業，需要時間消化相關監管影響。另外在遊戲業務方面，劉熾平認為監管部門對行業仍然支持，目前行業正解決未成年人網遊監管問題，而集團本身的遊戲儲備豐富，一旦遊戲版號恢復發放，騰訊在新遊戲推出方面亦會跟上。
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