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TVB許濤：最壞情況有望過去 電商GMV料年內破10億

電視廣播（0511）（TVB）主席許濤表示，集團在2021年雖然遇到非常困難，但是預期最壞的情況過去，今年廣告收入有望較去年提升，並相信之前加大內容生產投入及擴大電商業務，會陸續取得回報。他們在內容的投入相當於銷售成本增加3億元而已，仍未到2018、2019年的水平，並非無止境增加成本，料隨著受歡迎的節目陸續推出第二集，成本未必再大幅增加。TVB亦比過往，更能面對競爭、外圍的影響。

在電商業務方面，電商業務群總裁岑廸贊指出，今年3月錄得的GMV（商品成交總值）已超過1億元，較2月份逾9000萬元的水平為高，今年全年GMV的目標水平有望超過10億元。另因為電商業務已在軟、硬件作出投資，因此料額外增加投資不多，並爭取盡快收支平衡，料2022年度電商業務可以「自己養自已」。

網絡欺凌事件警方仍跟進中

至於廣告方面，許濤指出，隨著發展OTT及電商業務，TVB會減少對廣告收入的依賴。經歷之前困境，總經理（商務營運）蕭世和指出，網絡欺凌在去年第三季之前帶來的影響最大，認為事件影響到香港的公平自由環境及網絡安全，警方仍繼續跟進中。自去年12月曾經重新出現黃金時段競價，需要價高者得，但是隨著新一波疫情來襲，令廣告投放再受影響，亦需要推出套餐和中小企共渡時艱。在這輪疫情期間，抗疫及健康產品等相關廣告仍排滿。

在節目製作方面，總經理（節目內容營運）曾志偉稱，現時集團有足夠節目存貨應付日常營運，另去年在摸索期，投入製作成本雖然多了，但是今年已屆收成期。MyTV Super總裁程哲稱，OTT業務收入下跌，主要與廣告收入下跌有關，但是付費用戶收入維持穩定。去年底香港OTT收費達110萬，myTV Gold用戶到2月底已達13萬戶。

許濤續稱，對於大正資本為首投資者參與投資，他們對所有對公司股份有興趣的投資者均表示歡迎，但是不會評論個別投資者的行動，但是他不諱言，大正有與不同管理層交流，理解到他們公司前景有信心，對他們的內容、打入內地市場、myTV SUPER均看好。他們會解答股東的疑問，並進行溝通。

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