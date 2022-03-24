新世界發展（0017）今日宣布推出，捐贈平台「Share for Good 愛互送」，與主要合作伙伴仁濟醫院及逾 30 間非牟利機構攜手，邀請公眾透過平台捐款或捐贈物資，將物資送到受助人手上。新世界發展表示，「愛互送」平台推出短短數天，已獲得不少善長和企業支持，包括大型餐飲集團大家樂（0341），捐出面額總值達 50萬元的餐飲現金券，以及本港獨角獸 Prenetics及基因組學研發機構華大基因捐出1 萬個快速抗原檢測包，協助基層抗疫。
新世界發展表示，大家樂捐出合共5萬張面值10元的餐飲現金券，部分已於昨日率先送往十間參與的非牟利機構，以緩解基層的溫飽問題，至於其餘的餐飲現金券亦會於稍後陸續送出。
新世界發展表示，平台旨在將捐助者、非牟利機構以及受助者三方無縫連結，首階段率先與 34 間非牟利機構及社企合作，平台及其合作伙伴仁濟醫院均不會從捐款中收取任何行政費用，以確保資源均用於協助受助者。至於物流支出則會由集團及平台物流伙伴 Lalamove 共同承擔。
服務對象涵蓋，低收入家庭、劏房戶、獨居長者、癌病兒童、智障及傷健人士、露宿者及少數族裔等。
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