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泰加：要求將子公司管理層歸還公司   質疑德勤未披露運作及財務狀況

泰加保險（控股）（6161）就停牌及旗下子公司泰加保險被保監局勒令接管後作出新回應，期望能把業務管理權歸還公司，以保障上巿公司股東權益。該公司執行董事林烽表示，德勤接手後，每日費用達20萬元，料由1月7日至今計算，恐怕已消耗公司過千萬元。但是至今已過數月，接管人德勤尚未披露對泰加保險業務的關注事宜。

該公司指，德勤尚未披露資金流向，以及進駐管理數月後的成果。自1月7日被接管後，公司一直無法得知泰加保險的運作情況及財務狀況，甚至連電郵都被停止。公司曾透過律師去信德勤希望了解泰加目前的基本狀況，但仍無果，德勤更拒绝披露相關費用及接管狀態，只稱會向保監局溝通。林烽更指，「知道德勤每日的費用高達20萬港元，以1月7日至今計算，恐怕已消耗公司過千萬港元。」

林烽表示，在德勤接管前公司的財務狀況穩健，賠付能力超過600%，遠超過保監局要求的260%。對於有指保監局針對資金流向提出的質疑，他指，管理層已一再澄清並無違規，該筆資金牽涉到公司的現金投資業務，該業務於2020年已有進行，並一直有向保監局披露情況，在去年11月發佈的上市公司公告中，亦披露保監局同意泰加進行現金投資業務。

他希望，德勤能盡快歸還子公司泰加保險的管理權，使運作回復正軌：「有指泰加保險因財困而退出的士保險業務，但其實睇近年年報顯示的士保險是一門蝕錢生意，而作為上市公司要保障股東利益，故此決定停止該業務。泰加保險被接管，上市公司停牌，事件蔓延數月，令到包括上市公司運作也大受影響。管理層停止的士保單前早已鋪排創造新產品，亦聘請精英加入團隊，以發展醫療、人壽等保險業務，現在更獲得一位股東7.5億元美金的無息借款，期望公司盡快重掌業務管理權。」

 

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