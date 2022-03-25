恒指今早低開210點，曾收窄至跌1點，臨近半日收市跌幅擴大，最多曾跌445點，半日高低波幅444點。三大指數兩連跌，其中，恒指2日暫累跌563點。北水第二日流出，科指跌穿20天線。
恒指半日跌355點或1.62%，報21590點，成交金額721億元；國指跌149點或1.98%，報7379點。恒生科技指數收報4490點，跌2.57%。
阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、騰訊（0700）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、中行（3988）貢獻恒指較多。
藍籌21隻升，44隻下跌，1隻無升跌。瑞聲（2018）升5.33%，收報18.58元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌6.63%，收報64.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是瑞聲（2018）收報18.58元，升5.33%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）收報20.1元，跌9.46%。
恒指續高於20天線(21291.77點)及低於50天線(23073.81點)。科指跌穿20天線(4522.19點)，下試10天線(4347.11點)。
北水南下合計淨流出6.82億元，較上日減少16.31%，連續第2日流出，累計流出14.98億元，對上一次連續2日淨流出是2022年2月18日。南水北上合計淨流出11.9億元人民幣，較上日增加833.12%，連續第5日流出，累計流出108.51億元。
葉氏化工（0408）全年多賺34%，末期息18仙，銷售額、純利齊新高。收報3.94元，跌5.06%。
蔚來汽車（9866）第四季業績遜預期，虧損擴大至21億。收報166.2元，跌4.7%。
多間公司公布業績，績前表現如下，美團（3690）收報138.1元，跌6.05%。交行（3328）收報5.43元，升1.69%。神華（1088）收報22.2元，跌1.77%。龍湖（0960）收報37.6元，跌2.59%。康希諾生物（6185）收報145.7元，跌5.82%。海螺（0914）收報38.1元，跌0.39%。東瀛遊（6882）收報0.45元，跌4.26%。東方海外（0316）收報225.6元，跌2.84%。商湯（0020）等收報6.33元，跌1.25%。
京東物流（2618）折讓9.96%，按每股20.71元配售。收報19.82元，跌13.83%。京東（9618）收報233.4元，跌3.39%。
雲音樂（9899）去年虧損收窄至20億元人幣。收報74.3元，跌4.07%。
阿里旗下亞博科技（8279）完成收購澳門通。收報0.32元，升23.08%。
亞太區不動產管理公司ESR（1821）擬第二季探討派息，持續評估到港以外上市可行性。收報24.5元，升0.2%。
香格里拉（0069）全年虧損收窄至2.91億美元，港酒店業務收入增逾六成收報6.24元，無升跌。
L'OCCITANE（0973）4326萬元購Grown Alchemist 49%股權。收報25.05元，跌0.4%。
SOHO中國（0410）去年轉虧，蝕1.3億人幣，不派息。收報1.52元，跌3.18%。
新世界（0017）推捐贈平台愛互送，大家樂（0341）捐5萬張10元餐飲現金券。新世界收報32.45元，升0.93%。大家樂（0341）收報12.4元，跌0.64%。
中人壽（2628）全年多賺1.3%，息0.65元，全遜預期，新業務價值跌23%，退保率升。收報11.98元，跌2.28%。
旭輝（0884）：行業走過最黑暗時光，擬將淨負債率降至30%。收報4.16元，升0.73%。
華潤啤酒（0291）：視乎原材料價格走勢，不排除個別地區加價。收報48.15元，升0.42%。
破頂股包括，綠城中國（3900）創52周高，見14.2元，收報13.88元，升0.43%；禪遊科技（2660）創52周高，見1.79元，收報1.61元，跌4.73%；中國黃金國際（2099）創52周高，見30.55元，收報30元，升3.45%；長建（1038）創52周高，見53.15元，收報52.7元，跌0.57%；雅士利國際（1230）創52周高，見0.99元，收報0.98元，無升跌；中國心連心化肥（1866）創52周高，見7.9元，收報7.68元，跌1.54%；中信國際電訊（1883）創52周高，見2.93元，收報2.92元，升0.34%；利亞零售（0831）創52周高，見0.91元，收報0.91元，升1.11%。
破底股包括，中泛控股（0715）創上市新低，見0.044元，收報0.047元，跌6%；味丹國際（2317）見52周低0.6元，收報0.62元，跌6.06%。
異動股
上升異動股，包括，亞博科技（8279）收報0.32元，升23.08%；揚科集團（1460）收報0.3元，升22.95%；寶光實業（0084）收報0.068元，升13.33%；博雅互動（0434）收報0.465元，升9.41%；瑞安房地產（0272）收報1.19元，升9.17%；五礦資源（1208）收報3.23元，升8.03%；遊萊互動（2022）收報0.116元，升7.41%；銀建國際（0171）收報0.48元，升6.67%；安山金控（0033）收報1.76元，升6.02%；世界華文媒體（0685）收報0.275元，升5.77%。
下跌異動股，包括，旭通（1826）收報0.096元，跌16.52%；京東物流（2618）收報19.82元，跌13.83%；加達控股（1620）收報0.139元，跌12.03%；寰宇娛樂（1046）收報0.52元，跌11.86%；中國波頓（3318）收報3.19元，跌11.39%；時代天使（6699）收報135.3元，跌9.98%；平安好醫生（1833）收報20.1元，跌9.46%；攜程集團（9961）收報187.8元，跌8.66%。
其他報道
港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升3日 再創16個月高 報0.32333%