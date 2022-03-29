據媒體早前報道，美國提議與韓國、日本和台灣建立「Chip 4」聯盟，以建立半導體供應鏈。惟韓媒報道，韓國不想失去中國市場，亦擔心會遭到中國的報復。
《BusinessKorea 》報道，目前韓國政府的立場是無法完全接受美方的提案，因為中國是世界上最大的半導體市場，商機龐大。中國每年的半導體消費為 2991 億美元，約佔全球總量的一半。
另外，韓企在中國設有重要生產設施，三星唯一的海外記憶體工廠位於西安，而SK海力士亦在無錫設有DRAM廠。報道指，韓國擔心加入Chip 4，三星和SK海力士會遭中國報復。消息人士表示，與美國合作固然是重中之重，但是最大市場也相當重要。
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