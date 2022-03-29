期內，收入為2,368億元，按年增長18.2%；毛利為353億元，按年增長9.6%；毛利率為14.9%，按年下降1.2個百分點；淨利潤66.47億元，按年增長24.9%，剔除2020年防疫物資出口業務影響，淨利潤按年增長54.7%。

集團表示，收益增長主要受疫情緩解影響，業績實現恢復性增長。按業務劃分，製藥收益為386.14億元，按年增長19.9%，佔總收益14.9%；醫藥分銷收益為1,991.25億元，按年增長17.9%，佔總收益81.9%；藥品零售收益為76.05億元，按年增加17.6%，佔總收益3.2%；產品研發支出則為20.70億元。

華潤醫藥半日收報4.17元，升3.99%或0.16元。

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