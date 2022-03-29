據報，這是香港中文大學的經濟學家最低的估計，其根據是佔中國GDP約20%的城市目前正在實施定向封控措施。倘這些地區必須效仿上海並實施更嚴格的政策，要求大多數居民留在家裡，代價將是翻倍。

研究團隊成員之一、中大教授宋錚表示，中國的強硬措施意味著封控的經濟成本顯然比其他國家要大。該團隊使用實時數據來衡量封控的影響。他補充，「每月損失3.1%是保守的估計，因為未計入通貨膨脹對收入的影響。」

如果計入對全國通脹的影響和供應鏈的溢出效應，對經濟的影響會更大。宋錚和其共同作者估計，僅上海封城就可能使中國的實際 GDP減少4%。如果中國四大城市一起實施嚴格的封控，期間經通脹調整後的全國GDP將下降12%。最壞的情況是所有城市實施封控一個月，這將使全國GDP在此期間減少53%。

其他報道

匯豐再多50家分行4月起恢復五天營業

美國印度據報4月舉行「2＋2」會談 冀藉此削弱印俄關係

【有片：埋身擊】加密貨幣挑戰阻力 倘能突破升幅將增加

四環醫藥去年純利跌12% 末期連特別息派10.8分人幣

IGG：美制裁影響俄羅斯遊戲收入 料今年首兩季虧損

【有片：選股王】中國水務直飲水業務發展迅速 有望進一步加快全國發展

中國食品去年賺5.7億人幣 派末期息12.5港仙

華潤醫藥去年純利錄37億元升14% 末期息派15仙

合景悠活：政策基本面對行業發展屬鼓勵及支持

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)