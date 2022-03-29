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彭博：中國封城預計令GDP每月最少蒸發460億美元

《彭博》報道，中國針對疫情的封控措施可能令該國每月損失至少460億美元(約3588億港元)的經濟產值，相當於GDP的3.1%。如果更多城市收緊限制措施，影響可能會翻倍。

據報，這是香港中文大學的經濟學家最低的估計，其根據是佔中國GDP約20%的城市目前正在實施定向封控措施。倘這些地區必須效仿上海並實施更嚴格的政策，要求大多數居民留在家裡，代價將是翻倍。

研究團隊成員之一、中大教授宋錚表示，中國的強硬措施意味著封控的經濟成本顯然比其他國家要大。該團隊使用實時數據來衡量封控的影響。他補充，「每月損失3.1%是保守的估計，因為未計入通貨膨脹對收入的影響。」

如果計入對全國通脹的影響和供應鏈的溢出效應，對經濟的影響會更大。宋錚和其共同作者估計，僅上海封城就可能使中國的實際 GDP減少4%。如果中國四大城市一起實施嚴格的封控，期間經通脹調整後的全國GDP將下降12%。最壞的情況是所有城市實施封控一個月，這將使全國GDP在此期間減少53%。

 

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