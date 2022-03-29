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俄富商7500萬美元遊艇被扣押 據報背後債權人為摩根大通

直布羅陀當局上周扣押俄羅斯富商Dmitry Pumpyansky價值7500萬美元的超級遊艇Axioma，並指此舉是為了有合理主張的債權人的利益。

直布羅陀當局透露，債權人為美國銀行摩根大通。該行取得法院命令，授權直布羅陀港務局扣押上述長73米的豪華遊艇。直布羅陀當局一位發言人表示，摩根大通是根據其抵押貸款權利採取行動。摩根大通發言人拒絕置評。

Dmitry Pumpyansky於3月10日被歐盟加入制裁名單，約5天後再遭英國制裁。Pumpyansky曾尋求重組自己的關鍵資產。他出售了在俄羅斯最大鋼管製造商TMK PJSC的股份，並退出了該公司董事會。

 

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