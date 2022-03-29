moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港股三大指數齊升 恒指漲242點 融創埋單跌17% 阿里健康冠藍籌

港股三大指數全日向上，恒指午後反覆走高，收報21927點，漲242點或1.12%，國指漲116點或1.58%，收報7513點；恒生科技指數漲113點或2.52%，重上4600點，收報4607點。南下資金淨流入7.97億元，大市成交額為1251億元。

大型科技股普遍強勢，騰訊（0700）升2.95%，收報377.2元；阿里巴巴（9988）升2.16%，收報113.5元；美團（3690）升5.78%，收報159.3元；中證監澄清未對小米產業鏈上市設限，小米（1810）跌幅收窄，收報14.12元，跌2.49%。

其餘科技股方面，百度（9888）升2.46%，收報146元；京東（9618）升6.05%，報238.4元；快手（1024）漲4.6%，收報78.5元。

內房股與物管股跌幅明顯，融創中國（1918）全日低開低走，收報4.08元，跌17.41%，世茂（0813）跌12.5%，報3.78元；中海外（0688）跌2.1%，收報23.25元；富力（2777）跌11.26%，報2.6元；碧桂園服務（6098）今午公布業績，收市報31.3元，跌4.86%，為表現最差藍籌。

互聯網醫療股向好，阿里健康（0241）升8.3%，收報5.11元，為表現最好藍籌；京東健康（6618）大漲17.88%，收報49.45元。

 

其他報道

星展：地緣政治因素降低歐洲投資比重 看好中國前景

中證監澄清未對小米產業鏈上市設限 小米：已向背後操作者興訟

俄富商7500萬美元遊艇被扣押 據報背後債權人為摩根大通

港交所擬年內推出數碼資產交易平台Diamond 首階段涵蓋ESG產品

滬深三大指數半日向下 上證收跌0.33%

彭博：中國封城預計令GDP每月最少蒸發460億美元

港交所歐冠昇：LME停鎳市場交易「史無前例」 將汲取教訓

匯豐再多50家分行4月起恢復五天營業

美國印度據報4月舉行「2＋2」會談 冀藉此削弱印俄關係

【有片：埋身擊】加密貨幣挑戰阻力 倘能突破升幅將增加

四環醫藥去年純利跌12% 末期連特別息派10.8分人幣

IGG：美制裁影響俄羅斯遊戲收入 料今年首兩季虧損

【有片：選股王】中國水務直飲水業務發展迅速 有望進一步加快全國發

4 FB