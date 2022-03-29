港股三大指數全日向上，恒指午後反覆走高，收報21927點，漲242點或1.12%，國指漲116點或1.58%，收報7513點；恒生科技指數漲113點或2.52%，重上4600點，收報4607點。南下資金淨流入7.97億元，大市成交額為1251億元。