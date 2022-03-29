港股三大指數全日向上，恒指午後反覆走高，收報21927點，漲242點或1.12%，國指漲116點或1.58%，收報7513點；恒生科技指數漲113點或2.52%，重上4600點，收報4607點。南下資金淨流入7.97億元，大市成交額為1251億元。
大型科技股普遍強勢，騰訊（0700）升2.95%，收報377.2元；阿里巴巴（9988）升2.16%，收報113.5元；美團（3690）升5.78%，收報159.3元；中證監澄清未對小米產業鏈上市設限，小米（1810）跌幅收窄，收報14.12元，跌2.49%。
其餘科技股方面，百度（9888）升2.46%，收報146元；京東（9618）升6.05%，報238.4元；快手（1024）漲4.6%，收報78.5元。
內房股與物管股跌幅明顯，融創中國（1918）全日低開低走，收報4.08元，跌17.41%，世茂（0813）跌12.5%，報3.78元；中海外（0688）跌2.1%，收報23.25元；富力（2777）跌11.26%，報2.6元；碧桂園服務（6098）今午公布業績，收市報31.3元，跌4.86%，為表現最差藍籌。
互聯網醫療股向好，阿里健康（0241）升8.3%，收報5.11元，為表現最好藍籌；京東健康（6618）大漲17.88%，收報49.45元。
其他報道
港交所擬年內推出數碼資產交易平台Diamond 首階段涵蓋ESG產品
【有片：選股王】中國水務直飲水業務發展迅速 有望進一步加快全國發
4 FB