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碧桂園服務：大規模購併已經過去

碧桂園服務（6098）過往一年不斷進行購併，集團首席財務官、聯席公司秘書黃鵬表示，通過通去一年購併布局，已經令集團發展成7項產品線，並覆蓋很多業態。他相信，大規模的購併已經過去，反而在今、明兩年，會留意那些領域及業態需要補足，當中會留意商業、商業寫字樓、住宅、生活服務、資產管理等併購機會。

今年第一季該集團完成了3至4個項目併購，以及一些小型生活服務項目購併動作。執行董事、副總裁，分管碧桂園服務集團人力資源管理工作的郭戰軍補充，集團對新收購公司，會實現平穩融合為主。執行董事、天力物業總裁肖華進一步指，碧服收購天力後，有70%項目聚焦於珠三角、長三角及成渝地區， 並且引入碧服的預算管理制度，他們會在專注於傳統社區增值服務之餘，亦會探討商業及寫字樓的增值服務空間。

執行董事、總裁李長江指，在後疫情時代，對物業服務更有要求，並令到物業管理及業主的關係更緊密，料疫情結束，會比疫情前對增值服務的需求有更大的爆發。集團會因應強化服務功能。

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