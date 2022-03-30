港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌
港元現報7.8265元升值8點子，曾貶值最多7點子，報7.828元，亦曾升值最多17點子，報7.8256元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.74點子至0.05536%；1星期HIBOR升0.59點子至0.20518%；2星期HIBOR跌1.39點子至0.2128%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌5.35點子至0.61441%；6個月期HIBOR跌2.13點子至1%；12個月期HIBOR升2.15點子至1.72661%。
美元指數現報98.161貶值0.243點或0.25%。
美元1個月期LIBOR報0.44943%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1366%，終止連續2日收窄，利差是2022年3月28日後最高，當日差距為-0.1366%
對上一次終止連續2日收窄，是2022年3月23日，當日利差報-0.1598%。
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