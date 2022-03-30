據報，打造Axie Infinity的團隊Sky Mavis和Axie DAO運營的電腦遭到攻擊 (該電腦亦被稱為節點，支持所謂的橋（bridge），允許人們將某種加密貨幣轉換為可在另一個網絡上使用的加密貨幣)駭客從Ronin橋盜走了17.36萬個以太幣和2550萬個USDC加密貨幣。據Axie Infinity的側鏈Ronin指出，該漏洞遭到攻擊是發生在3月23日發生，但直到周二才被發現。

Ronin表示，它與主要的加密貨幣交易所和區塊鏈追踪器Chainalysis 保持聯繫，以監控被盜資金的動向。Ronin還表示，正在與執法部門合作。Ronin沒有立即回覆置評。

據區塊鏈驗證公司Elliptic 稱，被盜資金流向了兩家加密貨幣交易所。幾家交易所承認了黑客攻擊，但沒有確認資金已轉移到那裡。

其他報道

法拉帝IPO近下限22.88元定價 一手中籤率92.41%

阿里騰訊繼續互通拆 內媒：業內人士指淘寶應用程式內部測試微信支付

俄羅斯反制裁 將以盧布回購歐元債券

內地擬為打賞直播主設每

日上限 快手升幅收窄

恒汽復牌並預告周五將再停牌 曾挫14%

騰盛博藥：國藥將分銷其新冠治療藥 已獲多省納醫保及採購需求

滬深三大指數高開 人行淨投放1300億人幣

恒指高開174點 恒汽復牌跌6.2% 俄鋁升6.3%

港股ADR升218點 夜期高水295點 工行、東航、中芯、港科探等業績

恒大36億售水晶城項目 料錄2.1億收益

俄稱為烏局勢降級 美股見逾一個月收市高 道指升338點

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)