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區塊鏈遊戲Axie Infinity遭駭客竊約6億美元 料為歷來最大劫案之一

外電報道， 駭客從連接到熱門區塊鏈遊戲Axie Infinity在線遊戲的區塊鏈網絡中竊取約6億美元(約46.8億港元)，這是加密貨幣圈迄今為止最大的攻擊事件之一。

據報，打造Axie Infinity的團隊Sky Mavis和Axie DAO運營的電腦遭到攻擊 (該電腦亦被稱為節點，支持所謂的橋（bridge），允許人們將某種加密貨幣轉換為可在另一個網絡上使用的加密貨幣)駭客從Ronin橋盜走了17.36萬個以太幣和2550萬個USDC加密貨幣。據Axie Infinity的側鏈Ronin指出，該漏洞遭到攻擊是發生在3月23日發生，但直到周二才被發現。

Ronin表示，它與主要的加密貨幣交易所和區塊鏈追踪器Chainalysis 保持聯繫，以監控被盜資金的動向。Ronin還表示，正在與執法部門合作。Ronin沒有立即回覆置評。

據區塊鏈驗證公司Elliptic 稱，被盜資金流向了兩家加密貨幣交易所。幾家交易所承認了黑客攻擊，但沒有確認資金已轉移到那裡。

 

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