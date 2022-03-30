恒指收市升304點或1.39%，報22232點，成交金額1553億元，較上日增加24.18%，是3月23日1773.37億元成交後最多；國指升96點或1.28%，報7609點。恒生科技指數收報4622點，升0.34%。

友邦（1299）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中移動（0941）、京東（9618）、煤氣（0003）拖累大市。

藍籌55隻升，10隻下跌，1隻無升跌。碧桂園（2007）升6.29%，收報6.08元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）跌1.27%，收報54.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報114.7元，升8.72%；跌幅最大的是快手（1024）收報73.6元，跌6.24%。

恒指高於10天線(21737.38點)及20天線(21183.8點)。科指亦同樣高於10天線(4558.89點)及20天線(4438.33點)。

北水南下合計淨流出21.42億元，較上日增加134.78%，連續第5日流出，累計流出80.05億元，對上一次連續5日淨流出是2021年8月31日。南水北上合計淨流入127.26億元人民幣，終止連續1日流出。

三大指數即日表現

恒指曾升最多2.11%，是3月23日後最大升幅，今曾高見22391.35點，是3月23日22423.51點後最高。今日收市報22232.03點，是3月3日後收市新高，當日報22467.34點。連升3日，累計升827.15點，對上一次連升3日是2月7日；同時亦連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月18日。

科指曾升最多2.31%，高見4713.32點，是3月24日4752.7點後最高。今日收市報4622.57點，是3月23日後收市新高，當日報4749.12點。連升3日，累計升243.24點，對上一次連升3日是3月1日。

國指曾升最多1.99%，高見7662.74點，是3月24日7673.95點後最高。今日收市報7609.37點，是3月23日後收市新高，當日報7635.13點。連升3日，累計升325.45點，對上一次連升3日是2月7日；同時亦連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月7日。

午後消息股表現

太陽城集團（1383）澳門沒有貴賓廳滿足市場需求 將在亞洲提供貴賓及高端中場業務。收報0.072元，跌4%。

中央發文規範網絡直播營利行為。快手（1024）收報73.6元，跌6.24%。

深圳國際（0152）去年核心多賺47%，末期息增2%派0.125元。收報7.99元，升5.13%。

長汽（2333）：晶片供應下季開始緩解，目前無計劃從俄羅斯撤資。收報13.46元，升10.15%。

碧桂園（2007）全年核心純利跌16%，末期息0.1012元，削近6成。收報6.08元，升6.29%。

正榮地產（6158）：已完成5筆優先票據交換要約。收報0.63元，升12.5%。

固生堂（2273）去年虧損擴大至5億人幣，不派息。收報30.6元，升2%。

中通服（0552）去年賺31.57億人幣，派末期連特別息17.32仙。收報3.89元，跌7.38%。

北控水務（0371）去年賺42億，末期息15.7仙。收報2.74元，跌1.08%。

融創（1918）付息、融創服務（1516）純利增1.1倍。融創收報4.83元，升18.38%。融創服務（1516）收報5.16元，升18.35%。

招商局港口（0144）去年多賺58%，息72仙。收報13.58元，升2.88%。

阿里巴巴（9988）押注元宇宙，領投AR眼鏡製造商Nreal6000萬美元。收報113.9元，升0.35%。

高盛：香港樓價未來4年將跌20%，社交距離限制、失業升抑制需求。本地地產股仍向上，新世界發展（0017）收報32.75元，升2.18%；新鴻基地產（0016）收報95.25元，升0.53%；長實集團（1113）收報54.5元，升2.64%；恒地（0012）收報33.25元，升1.22%；信和置業（0083）收報10.44元，無升跌；華置（0127）收報2.24元，跌0.88%；嘉華國際（0173）收報3元，升1.01%。

今早及隔晚消息股表現

騰盛博藥（2137）：國藥將分銷其新冠治療藥，已獲多省納醫保及採購需求收報11.14元，升17.76%。

多間公司公布業績，績前表現如下，農業銀行（1288）收報2.99元，升1.36%。東航（0670）收報2.68元，升2.68%。潤地（1109）收報37.05元，升4.96%。萬科（2202）收報17.92元，升6.67%。中海油（0883）創52周高，見11.2元，收報11.12元，升1.83%。香港科技探索（1137）收報7.36元，升1.1%。工行（1398）收報4.76元，升0.85%。蒙牛（2319）收報43.9元，升1.15%。申洲國際（2313）收報113.1元，升5.5%。星島（1105）收報0.41元，無升跌。中芯國際（0981）收報17.34元，升1.76%。

快手（1024）上季虧損加速蝕35.69億人幣，績前升4.6%。快手：有信心年內non-IFRS扭虧為盈，電商、廣告業務推升毛利率。收報73.6元，跌6.24%。

恒大汽車（0708）復牌開「逃生門」，預告兩日後再停牌。收報3.14元，跌10.8%。

比亞迪（1211）去年純利跌28%，末期息0.105元。收報223.8元，升3.61%。

長城汽車（2333）去年多賺25%，復派末期息，俄羅斯收入倍升。收報13.46元，升10.15%。

建行（0939）去年多賺12.26%，末期息增0.364元。收報5.8元，升0.87%。

美聯工商舖（0459）去年扭虧為盈賺4984萬元，建議改名為鋑聯控股。收報0.1元，跌1.96%。

奈雪的茶（2150）去年虧損顯著擴大至45億人幣，今年料開350間門店。收報5.04元，升3.28%。

國泰（0293）據報計劃建構全球最長直航航線，飛行時間平均約17小時。收報7.77元，升3.6%。

長實（1113）獲李嘉誠增持30萬股。收報54.5元，升2.64%。

碧桂園服務（6098）：大規模購併已經過去。收報34.35元，升9.74%。

中銀香港（2388）去年盈利跌13.3%至229億，每股派末期息0.683元。收報29.9元，升5.1%。

希瑪眼科（3309）去年虧轉盈賺2186萬，派末期息2仙。收報4.73元，升1.94%。

盈富基金（2800）換舵手，恒生投資接替道富。收報22.4元，升1.27%。

中行（3988）按年多賺12.28%至2165.59億元，末期息0.221元。收報3.12元，升2.3%。

破頂股表現

破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見2.1元，收報2.08元，升13.04%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.99元，收報3.96元，升5.88%；綠城中國（3900）創52周高，見14.7元，收報14.68元，升4.86%；中海油（0883）創52周高，見11.2元，收報11.12元，升1.83%；交行（3328）創52周高，見5.56元，收報5.49元，跌0.54%；雅士利國際（1230）創52周高，見1元，收報0.98元，跌1.01%；伊泰（3948）創52周高，見8.99元，收報8.32元，跌4.7%；永安國際（0289）創52周高，見19.48元，收報17.7元，跌0.56%；綠科科技（0195）創52周高，見0.19元，收報0.185元，升1.65%。

破底股方面

破底股包括，花樣年（1777）創上市新低，見0.196元，收報0.204元，跌13.19%；銀杏教育（1851）創上市新低，見0.8元，收報0.91元，跌10.78%；佳源國際（2768）見52周低1.49元，收報1.56元，升1.96%；宏光（6908）見52周低4.65元，收報4.68元，跌2.09%；味丹國際（2317）見52周低0.6元，收報0.61元，跌1.61%；利基控股（0240）見52周低0.73元，收報0.81元，跌8.99%；東銀國際（0668）見52周低0.165元，收報0.165元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，易緯集團（3893）收報0.12元，升36.36%；先施公司（0244）收報0.39元，升21.88%；飛魚科技（1022）收報0.31元，升21.57%；雲頂新耀（1952）收報26.15元，升21.06%；世茂集團（0813）收報4.52元，升19.58%；時代中國（1233）收報2.79元，升19.23%；融創（1918）收報4.83元，升18.38%；融創服務（1516）收報5.16元，升18.35%；陽光100中國（2608）收報0.355元，升18.33%；騰盛博藥（2137）收報11.14元，升17.76%。

下跌異動股，包括，花樣年（1777）創上市新低，見0.196元，收報0.204元，跌13.19%；其利工業（1731）收報1.08元，跌11.48%；恒大汽車（0708）收報3.14元，跌10.8%；銀杏教育（1851）創上市新低，見0.8元，收報0.91元，跌10.78%；利基控股（0240）見52周低0.73元，收報0.81元，跌8.99%；意馬國際（0585）收報0.52元，跌8.77%；洛陽玻璃（1108）收報12.26元，跌7.4%；中國通信服務（0552）收報3.89元，跌7.38%；超凡網絡（8121）收報0.139元，跌7.33%；珠江鋼管（1938）收報0.26元，跌7.14%；銀建國際（0171）收報0.435元，跌6.45%。

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