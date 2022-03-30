moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

申洲國際全年純利減少33.7% 息0.57元 純利、收入、毛利率均遜預期

申洲國際（2313）公布，全年純利減少33.7%，跌至33.7億元人民幣(下同)，低過預期的41.2億元。期內收入升3.5%，至238.5億元，亦低過預期的245.3億元；毛利率24.3%，低過預期的預估27.1%。末期股息0.57港元。

公司指，純利減少主要由於當中主要原因為受新冠肺炎疫情影響，年內柬埔寨及越南之生產線有局部停產、原材料及人工等生產成本上升及人民幣匯率走強之不利因素所致。

 

其他報道

「中小企融資擔保計劃」優化措施4月起生效

上海人行︰不得盲目抽貸、斷貸

俄烏消息推高 恒指收市升304點 大市成交增24% 北水流出增1.3倍

俄杜馬主席提議擴大用盧布結算的出口貨物 涉糧食、金屬及木材等

太陽城：澳門貴賓廳式微 轉型亞洲提供貴賓及高端中場業務

中央發文規範網絡直播營利行為 快手績後跌逾半成

滬指以日中最高位收市 創板指挑戰2700點

恒大許家印據報計劃售深圳兩豪宅 市值逾5億人幣

Arm據報擬轉讓中國合資公司的股份以加快美IPO

Viu OTT去年每月活躍用戶登大東南亞市場榜首 第四季付費用戶居次位

特首林鄭：港有人才流失是不爭事實 重申重視香港國際地位

 

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)