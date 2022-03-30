申洲國際（2313）公布，全年純利減少33.7%，跌至33.7億元人民幣(下同)，低過預期的41.2億元。期內收入升3.5%，至238.5億元，亦低過預期的245.3億元；毛利率24.3%，低過預期的預估27.1%。末期股息0.57港元。
公司指，純利減少主要由於當中主要原因為受新冠肺炎疫情影響，年內柬埔寨及越南之生產線有局部停產、原材料及人工等生產成本上升及人民幣匯率走強之不利因素所致。
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