經營網購平台HKTVmall的香港科技探索（1137）收市後公布，截至去年12月底止，集團去年純利1478萬元，按年減少92%，並屬連續兩年錄得盈利；年內經調整息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）按年跌52.3%至1.127億元，較原先指引下限2.98億元低62.2%。每股盈利為0.02元，不派息。
集團去年營業額達31.3億元，較2020年28.78億元增8.8%；其中多媒體廣告收入按年升近4倍至9050萬元。另去年整體毛利率及混合佣金率為23.7%，按年減少0.9個百分點。
至於HKTVmall去年訂單商品交易額為65.73億元，按年升10.4%；平均每日訂單量增至去年12月每日4.14萬張訂單，惟平均訂單值跌至462元。
展望今年，集團全年訂單商品交易額目標為80億至85億元，按年增長21.7%至29.4%。年內總毛利率及混個佣金率為23.4%，較去年實際水平23.7%減少。另多媒體廣告收入目標為1.2億元，按年升32.6%。
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