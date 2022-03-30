集團去年營業額達31.3億元，較2020年28.78億元增8.8%；其中多媒體廣告收入按年升近4倍至9050萬元。另去年整體毛利率及混合佣金率為23.7%，按年減少0.9個百分點。

至於HKTVmall去年訂單商品交易額為65.73億元，按年升10.4%；平均每日訂單量增至去年12月每日4.14萬張訂單，惟平均訂單值跌至462元。

展望今年，集團全年訂單商品交易額目標為80億至85億元，按年增長21.7%至29.4%。年內總毛利率及混個佣金率為23.4%，較去年實際水平23.7%減少。另多媒體廣告收入目標為1.2億元，按年升32.6%。

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