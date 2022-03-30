moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

嘉里物流去年多賺1.7倍 息50仙

嘉里物流（0636）公布，截至去年12月底止全年業績，純利79.39億元，按年增長1.74倍，持續經營業務之每股基本盈利1.84元，已終止經營業務之每股基本盈利2.57元，派末期股息50仙。

去年核心純利按年增長1.02倍至36.92億元。核心經營溢利增加88%至62.29億元，綜合物流之溢利按年減少29%至18.68億元，國際貨運大增3.89倍至48.6億元。

期內，收入增加53.24%至817.71億元。按地域劃分，當中內地增長53.96%至261.78億元；美洲增1.06倍至178.5億元；香港增長25.93%至88.37億元。

集團表示，預期今年第二季，嘉里物流聯網集團將擔任順豐航空的獨家貨運銷售總代理，以及順豐控股之國際快遞業務於內地以外的主要服務承辦商，藉以加強順豐控股國際業務的實力。

嘉里物流全日收報18.56元，升4.98%。

其他報道

美圖經調後利潤多賺4成至8510萬人幣 以太幣公允值升4.3億人幣渣打逐步恢復分行服務

工行去年賺一成 四大行盈利增幅均達雙位數

騰訊旗下微信打擊NFT交易 多個公眾號被禁

香港科技探索去年經調整EBITDA跌至1.13億 較指引下限低逾六成

農行去年純利派息均增11.7% 每股派0.2068元

順豐同城全年虧損擴大至8.99億元人幣 不派息

申洲國際全年純利減少33.7% 息0.57元 純利、收入、毛利率均遜預期

「中小企融資擔保計劃」優化措施4月起生效

上海人行︰不得盲目抽貸、斷貸

俄烏消息推高 恒指收市升304點 大市成交增24% 北水流出增1.3倍

俄杜馬主席提議擴大用盧布結算的出口貨物 涉糧食、金屬及木材等

太陽城：澳門貴賓廳式微 轉型亞洲提供貴賓及高端中場業務

中央發文規範網絡直播營利行為 快手績後跌逾半成

滬指以日中最高位收市 創板指挑戰2700點

恒大許家印據報計劃售深圳兩豪宅 市值逾5億人幣

Arm據報擬轉讓中國合資公司的股份以加快美IPO

Viu OTT去年每月活躍用戶登大東南亞市場榜首 第四季付費用戶居次位

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)

 