去年核心純利按年增長1.02倍至36.92億元。核心經營溢利增加88%至62.29億元，綜合物流之溢利按年減少29%至18.68億元，國際貨運大增3.89倍至48.6億元。

期內，收入增加53.24%至817.71億元。按地域劃分，當中內地增長53.96%至261.78億元；美洲增1.06倍至178.5億元；香港增長25.93%至88.37億元。

集團表示，預期今年第二季，嘉里物流聯網集團將擔任順豐航空的獨家貨運銷售總代理，以及順豐控股之國際快遞業務於內地以外的主要服務承辦商，藉以加強順豐控股國際業務的實力。

嘉里物流全日收報18.56元，升4.98%。

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