非香港財務報告準則計量，去年經調整純利1.25億元，按年增加79.05%。

期內，收入增長46.37%至17.58億元，電動工具分部的收入增長33.9%至8.85億元。戶外動力設備（OPE）分部的收入增長62%至8.65億元。

按地區劃分，當中，北美收入增長48.6%至11.87億元，歐洲收入增長36%至4.04億元，內地收入增長52.3%至1.06億元。

整體毛利率按年下降2.6個百分點至28.1%，主要受原材料成本上漲、人民幣升值及國際運輸成本上漲影響。去年集團共推出232款新產品，鋰離子電池供電產品約佔新產品的77%。

集團表示，目前無法準確預測新冠疫情對其未來業務的影響。疫情持續影響或任何未來爆發的傳染病可能對其的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響。

泉峰全日收報54.65港元，升0.83%。

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