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中國金融穩定保障基金據報擬集資數千億 以化解風險隱患

彭博社引述消息指，籌備中的金融穩定保障基金計劃籌集數千億元人民幣，以為中國60萬億美元的金融體系保駕護航。

該金融穩定保障基金將專門用於具有系統性隱患的重大風險處置，由中國人民銀行負責牽頭，並聯合銀保監會和財政部等共同設立。

報道引述消息指，資金來源渠道涵蓋了政府實體和主要金融機構，如現有的存款保險基金、保險保障基金、信託業保障基金、銀行業金融機構上繳的監管費，以及政府基金預算中的部分資金等。

消息又提到，監管當局考慮提高部分風險金融機構的存款保險費率；如有需要，金融穩定保障基金的規模可以擴大；目前該基金的籌備方案仍在討論中，尚未最終確定。

中國國務院上周表示9月底前將完成金融穩定保障基金籌集相關工作，將發揮存款保險制度和行業保障基金的作用，運用市場化、法治化方式化解風險隱患。

報道引述知情人士稱，其主要目標是化解金融風險，但亦可通過向金融機構提供融資，間接為其他行業的重要實體提供支持。

人行、銀保監和財政部回覆彭博查詢。

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