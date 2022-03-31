該金融穩定保障基金將專門用於具有系統性隱患的重大風險處置，由中國人民銀行負責牽頭，並聯合銀保監會和財政部等共同設立。

報道引述消息指，資金來源渠道涵蓋了政府實體和主要金融機構，如現有的存款保險基金、保險保障基金、信託業保障基金、銀行業金融機構上繳的監管費，以及政府基金預算中的部分資金等。

消息又提到，監管當局考慮提高部分風險金融機構的存款保險費率；如有需要，金融穩定保障基金的規模可以擴大；目前該基金的籌備方案仍在討論中，尚未最終確定。

中國國務院上周表示9月底前將完成金融穩定保障基金籌集相關工作，將發揮存款保險制度和行業保障基金的作用，運用市場化、法治化方式化解風險隱患。

報道引述知情人士稱，其主要目標是化解金融風險，但亦可通過向金融機構提供融資，間接為其他行業的重要實體提供支持。

人行、銀保監和財政部回覆彭博查詢。

其他報道

東涌本月54宗創7個月新高 逾800萬成交按月增五成

富途：積極探索維持美國上市地位方案

畢馬威：香港今年首季15隻新股上市 未來數月有望好轉

思摩爾料醫療霧化器下半年推出市場

傳美團、餓了麼等外賣快遞全部關閉 上海闢謠平台：消息不準確

【有片：埋身擊】國企指數有望反覆向上 投資者可趁低吸納

【有片：選股王】中建材增速跑贏同業可以留意

正榮地產去年純利跌7成 不派末期息

和黃醫藥：被美列入確定除牌名單無影響業務 研聘中國境外審計師

李斌：蔚來做手機仍處於調研階段

時代中國大削今年銷售目標32%至650億元

合生創展去年核心利潤跌62%至47億 末期息15仙另10送1紅股

郵儲行：息差續有挑戰 期望保持較同業為高

都市麗人去年虧損擴大至4.9億人幣 不派息

聯想控股去年多賺近五成至57億人幣 聯想集團貢獻40億創新高

恒指半日跌179點 下試10天線 科指曾跌穿10天線

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)