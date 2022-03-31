本港可供銷售股票和債券基金費用率分別為1.85%和1.35%，則屬研究的市場中屬偏高水平，因為香港的基金普遍會收取首次認購費，而零售投資者亦較難買到免收回佣的基金。

Morningstar指出，本港分銷主要由銀行主導，約佔香港基金總銷售額80%，為資產管理公司與銀行談判佣金時帶來挑戰，目前佣金佔管理費的三成至六成，而對談判能力較弱的小型或新興資產管理則會更高。

Morningstar又指，香港散戶投資者通常不太使用ETF，在2019年和2020年，ETF成交量佔主板成交僅5%至6%左右。他們也可透過經紀商或網上平台買賣美國等海外上市ETF，但在香港散戶投資者並不常見。香港沒有資本增值稅，也沒有稅務優惠令在港使用ETF缺乏財務吸引力。此外，雖然越來越多收費智能投顧進入市場，以ETF建立資產組合，不過投資者很少在投資ETF時為投資建議付費。

整體環球市場而言，Morningstar亞太及歐洲地區基金研究總監陳永熙表示，基金收費整體持續下降，基金投資者普遍能因此受惠。不過，該行發現18個歐洲和亞洲市場仍然採用收取首次認購費及分銷回佣的做法，令收費透明度不足，基金分銷商與投資者的利益未必一致。綜觀環球數據，亞洲市場的基金收費仍然屬於偏高水平。隨着市場推出更多網上分銷渠道及機械人投資顧問，長遠有望令基金收費變得更具競爭力。

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